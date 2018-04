Det har skjedd store endringer i bilsalget de siste årene. I Norge har dieselandelen gått fra 75 prosent av nybilsalget i 2011, til skarve 23 prosent i fjor.

Fokus på det grønne skiftet, både blant politikere og i media, strengere krav til utslipp og avgifter er blant hovedårsakene i følge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Men utviklingen er også godt hjulpet av Volkswagens Dieselgate-skandale, som satte dieselmotoren i et dårlig lys. Mange vil hevde det er ufortjent.

Dieselmotoren har nemlig blitt svært effektiv, og er fremdeles et fornuftig valg med tanke på forbruk, særlig hvis du kjører mye og langt.

94 prosent kjøper bensin eller diesel

Selv om dieselmotoren har opplevd stor nedgang i Norge de siste årene, er det likevel ikke så helsvart som flere skal ha det til – hvis vi ser på salgstallene i Europa.

Det er utvilsomt diesel og bensin det selges mest av i Europa. Foto: Jato.com

I 2017 ble det solgt 15,6 millioner nye biler i Europa, hele 94 prosent var en diesel- eller bensinbil. Nærmere bestemt var andelen 44 prosent diesel og 50 prosent bensin. Førstnevnte hadde en nedgang på 8 prosent sammenlignet med året før, mens salget av bensinbiler økte med 760.000 enheter, tilsvarende 11 prosent.

I stor kontrast til det norske markedet, utgjør nybilsalget av hybrid, ladbar hybrid og elbiler kun 4,8 prosent i Europa i fjor. Det viser tall fra analyseselskapet Jato.com.

Her hjemme sto elbilene alene for 21 prosent av nybilsalget i fjor. Det er mye takket være svært gunstige avgifter.

Dieselforbud kan gi prisras på bruktbil

Hybrid-boom for Volvo i Norge

Volvo er et godt eksempel på hvordan markedet har endret seg. De siste tre årene har de gjennomført en solid modelloffensiv. Andre generasjon XC90 var starten i 2015, og siden har svenskene rullet ut nye modeller på løpende bånd.

I tillegg til tradisjonelle bensin- og dieselmotorer har Volvo satset stort på sine ladbare hybrider. I Norge har salget av XC90, lillebror XC60 og familiebilen V90 hatt braksuksess med den hybride drivlinjen, T8.

Den norske Volvo-importøren opplyser til Broom at hele 93 prosent av salget av XC90 i Norge var med T8-drivlinjen i fjor. Hos XC60 sto T8-salget for 92,1 prosent.

– Det vi ser er at hele markedet dreier seg mot hel eller delelektrifisering, og vi synes det er gledelig å se at vi har en stor del av dette, sier Runa Vigdal-Hanssen, markedsdirektør i Volvo Car Norway.

Selv om salget av XC90 i Norge domineres av den ladbare drivlinjen T8 - velger fremdeles mange dieselmotor. I fjor var dieselandelen til Volvo i Norge 41,3 prosent.

Derfor kan fortsatt være smart å kjøpe diesel

8/10 kjøper ny Volvo med diesel

Men til tross for en hybrid-boom i Norge, viser salgstallene i Europa noe helt annet. Jato.com har nemlig laget en oversikt over bilmerkene med størst dieselandel i Europa i 2017. Her kommer Volvo høyt opp på listene.

I fjor innebar 78 prosent av nybilsalget til Volvo i Europa dieselbiler. Nærmere 8 av 10 valgte altså dieselmotor fremfor bensin og ladbar hybrid.

Heller ikke i Norge er dieselandelen spesielt laber. 41,3 prosent kjøpte en ny Volvo med dieselmotor i fjor, mens tallet på bensin og hybrid er henholdsvis 13,2 og 45,5 prosent.

– Det tallet er nok høyere enn mange skulle tro. Samtidig mener jeg mange av disse kjøperne har valgt riktig, ved å kjøpe diesel. Særlig for de som har mye langkjøring, vil driftskostnadene med en dieselbil fort kunne bli god del lavere enn for biler med bensinmotor eller ladbar hybrid-løsning. Den klart viktigste årsaken til at så mange norske bilkjøpere velger ladbar hybrid, er at disse har så lite avgift i Norge. I andre land har de ikke den fordelen. Dermed er også salget svært lavt, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Dieselen er ikke død

Tallene fra Jato viser altså at dieselmotoren langt i fra er død. Samtidig bekrefter den at norsk politikk fungerer, og påvirker kjøpemønsteret markant her hjemme.

Dette er topp 6-listen over bilprodusentene med størst dieselandel i Europa. Tallene er basert på det totale bilsalget i 2017.

Land Rover: 94 %

Jeep: 80 %

Volvo: 78 %

Mercedes: 67 %

BMW: 67 %

Audi: 59 %

Snart er dette Volvos eldste bil

​