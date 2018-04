– Det er noen som har vært litt kreative, sier Geir Schipper (48) om den noe spesielle «gaven» han fant utenfor huset sitt fredag morgen.

48-åringen har lenge irritert seg over store mengder hundebæsj ved innkjørselen sin, og torsdag omtalte blant annet TV 2 hans iherdige forsøk på å ta den skyldige hundeeieren på fersk gjerning.

Tirsdag satte han seg på vakt utenfor huset sitt grytidlig om morgenen.

– Jeg gjorde litt sport ut av det, og satte meg på vent tidlig på morgenen. Men den dagen dukket han selvfølgelig ikke opp, sier han til TV 2.

Mye oppmerksomhet

Reaksjonene på Geirs vendetta mot slappe hundeeiere har ikke latt vente på seg. Fredag morgen stod det et toalett med påskriften «hundetoalett» utenfor huset hans.

– Jeg fikk meg en god latter på morgenen i dag da jeg så det, sier han.

Schipper så toalettet da han kom hjem etter å ha kjørt barna til skolen. Først trodde han det var noe søppelbilen hadde satt fra seg.

– Men det var jo rart å sette den der. Så tenkte jeg at det kanskje var en feilleveranse til et hus fordi den så så ny ut, men da jeg gikk ned og så teksten, da lo jeg fælt, sier han.

Har kjøpt viltkamera

Schipper har en mistanke om hvem den skyldige hundeeieren er og forteller at vedkommende ikke har gått forbi huset hans etter at saken ble kjent.

Allikevel ser ikke 48-åringen på kampen som over.

– I dag gikk jeg til anskaffelse av et viltkamera for å sette opp og få hundre prosent dokumentert om han kommer inn denne veien her igjen, for nå er jeg så «fed up» med all denne dritten, sier han.

Nå som Schippers store kamp mot late hundeeiere har fått så mye oppmerksomhet, håper han at flere tar seg sammen.

– Kanskje folk tenker seg om. Når du begynner å kikke på det er det sinnsykt mye dritt rundt om kring, sier han.

– Hadde det vært en klatt eller to skulle jeg nok klart å ta det vekk uten å bry meg, men man blir liksom bombardert på det lille strekket, legger han til.

– Kjempeirriterende

Schipper forteller at «klattene» gjerne dukker opp grytidlig på morgenen eller sent på natta.

– Med barn som leker og når man tusler rundt på tomta, så er det jo kjempeirriterende når man tråkker i sånn dritt. Det vet vel alle som har gjort det, særlig hvis man ikke får det med seg og drar det inn i bilen og sånt, sier han.

48-åringen forteller at han har sett flere andre som har samme problem, og forteller også om steder hvor folk har plukket opp etter hundene sine, men latt posene bli liggende.

– Er det ikke bare å ta det med seg og hive i nærmeste avfallsdunk? Om noen kaster det i mine avfallsbokser, så vær så god, for det er i hvert fall ikke noe hyggelig at folk skal tråkke på det, sier han.

Ukjent avsender

Hvem som står bak den noe spesielle overraskelsen utenfor Schippers hjem er fortsatt usikkert, men også her har han en mistanke.

– Jeg kan ikke si hundre prosent, men jeg tok en sjanse i dag og skrev på Facebook takk til den lokale rørleggeren eller en god venn, forteller han.

Ikke langt unna boligen holder nemlig en rørleggerbutikk til.

– Jeg kjenner de som har butikken, så det kan jo hende at de fant ut at det var en god spøk å kjøre den hit. Men det er ingen som har hørt fra seg ennå, sier han.

Uansett hvem som er giveren, er Geir Schipper fast bestemt på hva som skal skje med toalettet.

– Doen skal få lov til å stå der en stund. Jeg fjerner ikke den med det første. Går det noen på tur her, skal den få stå her til spott og spe.