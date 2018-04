Henrikh Mkhitaryan måtte forlate banen etter 61 minutter i 4-1-seieren mot CSKA Moskva i europaligaens kvartfinale torsdag.

Den tidligere Manchester United-spilleren tok seg til kneet etter en takling, og dagen derpå bekreftet Arsenal-manager Arsène Wenger at de frykter en leddbåndsskade.

– Micki måtte gå av banen og er ute søndag. Han har tatt en MR og frykten er at hans leddbånd har blitt berørt. Vi vil vite mer om det senere, sa Wenger før søndagens Premier League-kamp mot Southampton.

– Hvor lenge han er ute, det vet vi ikke, la han til.

Skaden er dårlig nytt for et Arsenal-lag som er akterutseilt i kampen om mesterligaplassene i hjemlig serie. Håpet er comeback i den gjeveste europeiske klubbturneringen gjennom seier i europaligaen.

Wenger bekreftet for øvrig på fredagens pressekonferanse at cupkeeper David Ospina er ute i to til tre uker med skade.

Ainsley Maitland-Niles kan heller ikke spille mot Southampton på søndag.

