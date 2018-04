De fleste deodoranter inneholder aluminium – og bærer navnet antiperspirant. Dersom du studerer hyllen med deodoranter i dagligvarebutikken, legger du fort merke til at det blant dem også finnes noen aluminiumsfrie varianter.

TV 2 hjelper deg har sjekket om de aluminiumsfrie deodorantene fra: Dr. Greve, Biotherm, La Roche-Posay og Nivea, varer like lenge som de hevder.

Deodorantene lover å holde i 24 timer, bortsett fra produktet fra Nivea, som hevder å holde i hele 48 timer.

Vår undersøkelse viser imidlertid at ingen av produktene varer i ett døgn, som de lover.

Testet i ett døgn

Venninnene Karianne Breivik, Lillian Haugen, Hin Ho og Madelen Rundbråten har testet hver sin aluminiumsfrie deodorant i ett døgn.

BLINDTEST: Venninnene har testet hver sitt aluminiumsfrie produkt under høyre arm for å undersøke om produktene holder i ett døgn. Foto: Stig Indrebø/TV 2 hjelper deg.

Produktene i testen: Dr. Greve Aloe Vera . Pris. 37,90 kr. Lovnad: 24 timer.

. Pris. 37,90 kr. Lovnad: 24 timer. Biotherm Deo Pure . Pris: 199 kr. Lovnad: 24 timer.

. Pris: 199 kr. Lovnad: 24 timer. La Roche-Posay. Pris: 149,90 kr. Lovnad: 24 timer.

Pris: 149,90 kr. Lovnad: 24 timer. Nivea Fresh Natural. Pris: 46 kr. Lovnad: 48 timer.

Pris: 46 kr. Lovnad: 48 timer. Sterilan Aloe Vera (med aluminium). Pris: 27,90 kr. Lovnad: 48 timer.

For å teste produktene har jentene påført hver sitt aluminiumsfrie produkt under høyre arm. Under venstre arm har de påført deodoranten Sterilan Aloe Vera, med aluminium, for å ha et sammenlikningsgrunnlag.

Etter påføring på kvelden har jentene brukt produktene i ett døgn uten å trene eller dusje.

DEO: Testen har tatt for seg fire ulike aluminiumsfrie deodoranter. Foto: Breno Otranto/TV 2 hjelper deg

– Ødelegger dagen

Etter 24 timer møter vi venninnegjengen for å høre hvordan produktene har beskyttet dem gjennom dagen.

Hvordan lukter dere nå?

– Jeg lukter svette under høyrearm. Det er en uvant følelse å gå rundt og være klam under armen. Det pleier jeg aldri å oppleve når jeg bruker min egen deodorant, sier Hin Ho, som har testet deodoranten fra Biotherm.



Ingen av jentene opplever at deodorantene har holdt svettelukten unna i 24 timer.

– Jeg merket at deodoranten sluttet å virke midt på dagen, da jeg bar en tung pose med matvarer hjem, sier Rundbråten, som har prøvd deodoranten fra La Roche-Posay.

– Det tar jo litt fokus vekk fra andre ting man heller burde tenkt på. Det skjer verre ting i livet enn å være klam under armen, men det blir jo fort det man bare går og tenker på. Så det ødelegger jo dagen litt, sier hun.

L'Oréal er produsenten bak deodorantene fra Biotherm og La Roche-Posay. De skriver i en e-post:

– 24 timer er ikke et absolutt tall, men en luktetest gjort på flere personer viser en betydelig reduksjon i svettelukt etter ett døgn, sammenlignet med en armhule uten deodorant.

OVERRASKET: Etter et døgn får jentene se hvilke deodoranter de har brukt. De forteller at de ikke har hørt om aluminiumsfrie deodoranter tidligere. Foto: Andreas Jacobsen.



Uvant

– Da jeg sto opp luktet det vondt under høyre arm. Jeg føler meg lurt. Det er jo skuffende å våkne, og så måtte dusje på nytt fordi deodoranten ikke har holdt gjennom natten engang, sier Karianne Breivik, som har brukt deodoranten fra Dr. Greve.



​Orkla er produsenten bak produktet. De sier at produktet inneholder parfymekapsler som frigjør god duft i 24 timer, noe som er klinisk testet hos leverandøren.

Jentene merker stor forskjell på høyre og venstre arm. Samtlige opplever at deodoranten med aluminium gjør det klart best. De er skuffet over at produktene uten aluminium utlover god lukt langt lenger enn de selv opplever når de bruker deodorantene.

– Det skal ikke være sånn at man promoterer noe som ikke stemmer. De burde heller opplyse om at deodorantene holder i for eksempel åtte timer, kontra 24- eller 48 timer, sier Lillian Maria Hagen, som har brukt deodoranten fra Nivea.

– Det er bedre enn å bli skuffet, legger Breivik til.

Nivea sier til TV 2 hjelper deg at varigheten på 48 timer støttes av vitenskapelige studier utført på et uavhengig testinstitutt.

Blokkerer ikke svetten

Så, hva er egentlig forskjellen på en deodorant med og uten aluminium?

– En deodorant med aluminium vil gjøre at du svetter mindre. For når man påfører aluminium på huden vil den danne små gelépropper som blokkerer svettekjertlene og hindrer svetten i å komme ut, sier Bente Brunstad Granum, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

BLOKKER IKKE: – En aluminiumsfri deodorant blokkerer ikke svetteutskillelsen, men vil redusere lukt, sier seniorforsker ved FHI, Bente Brunstad Granum. Foto: Glenn Aaby

Hun påpeker videre at forskjellen mellom dem er at deodoranter uten aluminium derimot ikke vil redusere svetteutskillelsen.​

– En aluminiumsfri deodorant blokkerer ikke svetten, og når du bruker den vil du derfor ikke svette mindre. Men, begge deodorantene er antibakterielle. Det betyr at de vil redusere lukt, ettersom de dreper bakteriene som skaper svettelukt, sier hun.