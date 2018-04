​Se Manchester City – Manchester United lørdag klokken 18.30

Med seier mot byrival Manchester United kan Manchester City sikre Premier League-tittelen allerede lørdag kveld.

Manchester Uniteds manager José Mourinho var imidlertid ikke akkurat i strålende humør på pressekonferansen før kamp.

​Se Mourinhos pressekonferanse i videovinduet øverst!

Småkranglet med journalist

Han begynte å småkrangle med en journalist da United-sjefen fikk spørsmål om rødtrøyene var i stand til å kjempe side om side med Manchester City på overgangsmarkedet.

– Er vi? Det er din mening. Vet du det? Har du bevis? Mener du at vi kjempet om dem om Alexis Sánchez? Jeg vet ikke om de prøvde å hente Sánchez. Jeg har ingen anelse, svarte en tydelig irritert Mourinho.

Heller ikke da Mourinho fikk spørsmål om hva han syntes om Liverpools innsats i 3-0-seieren mot Manchester City var han villig til å svare utfyllende.

– Jeg er ikke ekspert, og vil ikke kommentere den kampen. Jeg sier ingenting om den, slo han fast, og fulgte opp med følgende svar da han fikk spørsmål om hva han mente om Liverpools angrepsfotball:

– Jeg kommer ikke til å kommentere den kampen.

– Normalt ville vi kjempet om tittelen

Mourinho gjorde det imidlertid klart at målet denne sesongen var å sikre andreplassen på Premier League-tabellen.

– Min motvasjon er å avslutte på andreplass. Fremdeles er toppfire-plassene ikke matematisk avgjort gjort. Men verken andre, tredje eller fjerdeplassen gir deg tittelen, men den gir deg plass i gruppespillet i Champions League. Når vi har ligget på andreplass i flere måneder, så vil vi kjempe for det. Og for det trenger vi poeng. Målet er å ta poengene som gir oss andreplass, oppsummerte Mourinho, som mente at Manchester United i en normal sesong ville kjempet om tittelen med det antallet poeng de har nå.

– Ser dere hvor mye poeng vi har nå, så ville vi normalt kjempet om tittelen. Men vi gjør ikke det fordi City har så mange poeng at det gjør det vanskelig å kjempe om tittelen, poengterte han.