Everton - Liverpool sendes på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 13.30 lørdag.

Det vanligvis intense oppgjøret kommer mellom Liverpools kvartfinalekamper i Champions League mot Manchester City.

Taus om skader

I onsdagens 3-0-seier gikk Liverpools målmaskin Mohamed Salah ut med skade. Om egypteren blir spilleklar mot Everton, vil ikke manager Jürgen Klopp si noe om.

– Det er et døgn igjen. Vi får se, vi prøver alt for å få ham klar. Man kan ikke presse en spiller gjennom en kamp.Ingen av supporterne ønsker det. Er han ikke 100 prosent, spiller han ikke. Det gjelder alle spillere for meg, sa Klopp på en pressekonferanse fredag.

Han ville ikke si noe om hvilken skade Salah har, eller si noe om tilstanden til andre i troppen.

– Vi har en vanskelig situasjon. Vi må vurdere alt nøye, men vi må ha en startellever som kan vinne kampen, sa tyskeren om laguttaket.

Den skadeforfulgte spissen Danny Ings åpnet han derimot opp om.

– Ings er i god form. Jeg kan ikke garantere noe, men det ser ikke ille ut med tanke på om han starter mot Everton.

Fremdeles skuffet

Tirsdag er det returkamp mot City.

Klopp gjentok hvor ille han synes det var at deler av Liverpool-fansen kastet gjenstander mot Manchester Citys spillerbuss ved ankomst og ødela den slik at de måtte ha ny til hjemturen.

– Atmosfæren på kampen var en av de beste jeg har opplevd, men det som skjedde endrer alt, sa Klopp.