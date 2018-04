I dag føler jeg heller for å ta festpennen fatt og hylle et unikt menneske.

For folk flest er en idrettsstjerne nettopp det - bare en idrettsstjerne. Med Marit Bjørgen er det helt annerledes.

Hun har maktet det få idrettsutøvere makter, nemlig å framstå som et ekte og åpent menneske.

Man skulle tro det var enkelt. Men for de aller fleste utøverne på toppnivå, er karrieren en jobb. De holder ofte tilbake følelser og er profesjonelle. De sier sjelden det de egentlig mener. Og det er forståelig, for det er slitsomt å gi av seg selv hele tiden. Det tapper for mye energi.

Helt siden første gang jeg møtte henne, så var det smilet og vennligheten jeg bet meg merke i. Det var ikke skiløperen, verdens raskeste sprinter, muskelbunten, eller den ekstreme utøveren som var fokus da vi møttes. Jeg har alltid følt nærværet av den sjenerte bygdejenta i hvert eneste intervju, og hver eneste samtale vi har hatt. Og det forandret seg aldri selv om hun stort sett ble en større stjerne for hver gang vi møttes.

Hun er rett og slett ekte vare.

Jeg er ikke en person som gråter lett. Og jeg har aldri gjort det på jobb. Bortsett fra to ganger.

Første gangen var da Bjørgen tok sitt første OL gull i Vancouver i 2010. År med motgang ble snudd til triumf, og det føltes bare så uendelig fortjent for den idrettsutøveren jeg trolig mest har unnet suksess.

Andre gangen var da Bjørgen holdt rundt og trøstet lagvenninnene etter gullet på jaktstarten i Sotsji i 2014. Tårene trillet ikke for gullet, men for tapet av broren til Astrid Jakobsen.

Selv de tøffeste gutta lar seg røre av slikt. Jeg var intet unntak.

Jeg har ofte tenkt på hva det er med Bjørgen som framkaller så sterke følelser hos de både de som kjenner henne, og de som bare ser henne på TV.

Og jeg tror det er nettopp fordi hun greier å nå gjennom TV-ruta med personligheten sin. Og det greier man kun hvis det man utstråler er ekte. For når hun gråter, ler, eller tar smørere og lagkompiser i forsvar, så er det ikke kokettering. Hun mener det.

En som kjenner Marit godt fortalte meg en gang at han trodde Bjørgen egentlig var for snill til å bli best i verden. Toppidretten er kynisk, og man trenger noen ganger å være verdens største egoist for å lykkes.

Men Bjørgen er beviset på at man kan lykkes. Selv om man er snill, og har et stort hjerte for alle som er rundt seg.

Det er mange historier jeg kunne fortalt om Bjørgen. Men for meg er det én som stikker seg litt ut:

Under OL i Salt Lake City i 2002 var Bjørgen førstereisjente. I starten av mesterskapet kom meldingen om at russiske Natalia Baranova-Masolkina var tatt i doping.

De norske løperne bodde rett ved det russiske laget, og da jeg fikk tips om at en i støtteapparatet til Norge hadde observert den dopingtatte russiske jenta i treningsløypene, så begynte jeg og fotografen en vill jakt på henne i skogene bak hotellet.

Vi kjørte rundt i områdene der løypene gikk, og på en stikkvei så jeg plutselig Marit Bjørgen ute på treningstur.

Jeg løp ut av bilen, og ropte på Bjørgen. Hun snudde, og kom tilbake til der vi stod. Og hun kunne bekrefte at hun akkurat hadde møtt Masolkina i løypene. Mens vi stod og pratet, ropte Bjørgen plutselig:

– Der e hu, der e hu, og pekte i motsatt retning av der vi stod.

Fotografen min la på sprang, og jagde den russiske jenta som ble tvunget til å krysse en vei, og måtte ta av seg skiene. Det sikret oss eksklusive og gode bilder av OLs første dopingtatte løper, som fortsatt var en del av den offisielle russiske troppen.

Da vi kom tilbake, stod Marit og smilte, og lurte på om vi fornøyde med "scoopet" hun akkurat hadde hjulpet oss med å få. Og det er vel unødvendig å si at det var vi. Meget fornøyd.

Jeg synes denne historien sier alt om Bjørgen. Hun er høflig, og skjønte at hun kunne hjelpe oss. Tok seg tid, og behandlet oss som vi skulle være hennes beste venner. Og det var aldri snakk om at vi ødela treningsøkta hennes, eller surmuling over at vi stoppet henne utenom fastsatte pressekonferansetider.

Så tipper jeg hun også syntes det var litt stas å bidra til at norske journalister kunne avsløre "juksmakerne" i idretten.

Selv om jeg kommer til å savne Bjørgen i sporet, så er jeg hundre prosent sikker på at hun kommer til å få et fantastisk liv når hun gir seg også. Flotte folk får stort sett det de fortjener.

Kanskje er det derfor Bjørgen er den beste av alle.