Våren er høytid for steinsprutskader. Veier som har blitt strødd gjennom vinteren begynner nå å bli bare, med mye sand og småstein som fort kan bli slynget opp i luften.

Når dette treffer bilen, skal det ikke mye til før det blir skader, både på lakk og frontrute.

Men hva gjør du hvis du får en "rose" i frontruten? Flertallet av norske bileiere venter faktisk med å gjøre noe, selv om de oppdager at frontruten har fått en skade. Det viser en ny undersøkelse, utført av Yougov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

Ulønnsomt å vente

– 37 prosent oppgir at de ville notert seg situasjonen, men uten å anse det som en hastesak. Én av ti ville ventet til skaden utviklet seg til noe verre, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Seks prosent svarer at de ikke vet hvor raskt de ville reagere, mens én prosent ikke ville brydd seg om skaden. Samlet sett viser undersøkelsen at drøyt halvparten av bileierne ville nøle eller vente, mens 45 prosent oppgir at de ville sørget for reparasjon av den skadede ruta ved første anledning.

I slike tilfeller er det en ulønnsom strategi å vente, mener Hansen.

– Reparasjon av ruten etter for eksempel en steinsprutskade kan skje uten kostnad og bonustap, hvis bilforsikringen omfatter kasko eller delkasko. Hvis skaden får utvikle seg, og hele ruten må skiftes, må bileier derimot ut med en egenandel, sier Hansen, i en pressemelding.

(Nesten) alt kan repareres

En ubehandlet skade på frontruten kan også skape trøbbel og merarbeid hvis bilen skal inn til periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) eller blir stanset i en trafikkontroll. Da risikerer man å få en mangelanmerkning, og krav om å vise frem kjøretøyet på nytt etter utbedring.

– Om lag 80 prosent av skadede bilruter lar seg reparere, anslår Roy Ellingsen, salgs- og markedssjef i Bilglassgruppen som er leverandør av bilglass.

Skjule et barn

– Ved vanlige steinsprutskader er det ofte mulig å reparere samme rute både to og tre ganger. Sjansen for et godt resultat er størst hvis man får fikset skaden så raskt som mulig. Et godt råd er dessuten å klistre et steinsprutplaster over skaden med det samme, for å unngå skitt og forverring, sier Ellingsen.

En hel og skadefri rute er også viktig for trafikksikkerheten, påpeker han.

– En uheldig plassert skade med omfang på bare 10 millimeter kan skjule et lite barn i veien 40 meter unna. Ingen bør ta sjansen på å kjøre med redusert sikt.

