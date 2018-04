I Bergen har et tannhelsesenter gjentatte ganger fått regninger for virksomhet som har foregått mens det ikke var noen på jobb.

– Det begynte med at det ringte noen fra Telenor og fortalte at det hadde vært ekstraordinær virksomhet på våre telefonlinjer og at vi ville få en særdeles høy regning, forteller daglig leder ved Bergen Tannhelsesenter, Bjørn Kubon.

Svindelen startet i 2014, og har fortsatt både i 2016 og 2018.

Regningene har vært omkring fire ganger høyere enn det som var vanlig.

– Vi har lyttet til alle råd og kjøpt inn virusprogram, skiftet sentral og til og med sperret for utenlandssamtaler. Likevel skjer det igjen og igjen. Det er ubegripelig, sier Kubon.

Telefontrafikk til Cuba

Telenor bekrefter at Bergen Tannhelsesenter har blitt svindlet, og at trafikken fra senteret ser ut til å ha gått til Cuba.

– Det er viktig for oss å presisere at vi leverer linjer frem til kunden og deres kontaktpunkt, men vi kan dessverre ikke ta ansvar for sikkerheten på utstyret som kobles på linjene, sier kommunikasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde.

Hun anbefaler en rekke sikkerhetstiltak og sier at kunden har fått en kredittnota på deler av beløpet.

Daglig leder ved Bergen Tannhelsesenter, Bjørn Kubon Foto: TV 2

Daglig leder Bjørn Kubon sier til TV 2 at han ikke fullt ut har forstått hvordan svindelen skjer.

– Noen har kommet inn i vår server der de ringer eller kobler seg til teletorgnumre, sier han.

Ikke alene

En fersk undersøkelse utført av Tryg Forsikring viser at Bergen Tannhelsesenter er langt fra alene om å bli svindlet.

– Seks av ti i vår undersøkelse der vi har intervjuet 300 virksomheter oppgir at de har vært utsatt for datakriminalitet, sier direktør Espen Strømme i Tryg.

Han forteller at det kan se ut som at norske bedrifter er naive.

– Hele én av tre gjør ingenting for å beskytte seg. Da kan man bli utnyttet, sier han.

HACKET: Bergen Tannhelsesenter har flere ganger fått telefonregninger som er langt høyere enn normalt. Foto: TV 2

Strømme forteller at såkalt phishing er vanligst. Dette er en form for digital snoking hvor man forsøker å tilegne seg sensitiv informasjon som passord eller kredittkortnummer.

Tapt nærmere 200 tusen

Bergen Tannhelsesenter oppgir at de har tapt nærmere 200.000 kroner på svindelen, inklusive alle de nye investeringene i utstyr de har vært tvunget til å gjøre.

Og vi måtte jo spørre...

– Hvordan er det som tannhelsesenter å ha hull i sikkerhetssystemet?

– Det kan du jammen si. Jeg skulle gjerne visst hvordan jeg skulle tettet dette hullet, sier daglig leder Bjørn Kubon.