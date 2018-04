Janne Jemtland ble meldt savnet av sin egen ektemann rett før nyttår. I over to uker var hun sporløst forsvunnet.

Da ektemannen ble pågrepet og siktet i saken, fikk politiet et gjennombrudd og liket av den savnede kvinnen ble funnet i Glomma ved Eid bru i Våler.

Begjærer seg løslatt

NRK skriver at politiet på mandag vil fremstille ektemannen for 12 nye uker i varetekt.

Til TV 2 sier mannens forsvarer, Ida Andenæs at ektemannen begjærer seg løslatt.

– Vi vil gi vår begrunnelse til retten, han nekter straffskyld for forsettlig drap. Mer ønsker vi ikke si om det, sier Andenæs.

– Et uhell

Ifølge politiet ble Janne Jemtland drept skutt i sitt eget hjem. Ektemannen har i avhør fortalt at skuddet skal ha gått av ved et uhell. Til TV 2 sier Andenæs at hennes klient fastholder sin forklaring.

Hun ønsker ikke kommentere hvordan uhellet skal ha skjedd.

Frem til nå har ektemannen samtykket til videre varetekt, bortsett fra forrige gang da han kun samtykket til fire uker, men ble fengslet i åtte. Det skriver NRK.

Politiet i Innlandet politidistrikt skriver at en løslatelse før hovedforhandlingen er etter påtalemyndighetens syn egnet til å støte folks rettsfølelse.

– Jeg ønsker ikke kommentere det politiet skriver. Det er dette som skal prøves i retten, sier forsvareren til TV 2.

Møter ikke i retten

Forsvareren til ektemannen, Ida Andenæs, ønsker ikke kommentere hvorfor hennes klient stiller seg annerledes til fengsling nå.

Til tross for at ektemannen vil begjære seg løslatt, kommer han fortsatt ikke til å møte i Hedmark tingrett på mandag. Ifølge NRK vil fengslingsspørsmålet bli behandlet som en kontorforretning, som vil si at ingen av partene i saken møter, og at dommeren behandler saken alene.