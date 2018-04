Bloggerne-profilen Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (28) venter sitt tredje barn sammen med ektemannen Morten Sundli (27).

Vasstrand har blogget mye om svangerskapet, men én ting har hun holdt hemmelig for sine lesere: Kjønnet på babyen.

Da God kveld Norge møtte paret på pressetreffet til Bloggerne, hadde de derimot vanskeligheter med å ikke avsløre kjønnet på den lille.

Da de snakket om at de ønsker at barnet som kommer vil bli aktiv, glapp ordet «han» ut.

Paret venter altså en gutt, blir det avslørt i lørdagens God kveld Norge.

Giftet seg i sommer

Det var i januar at Vasstrand bekreftet overfor TV 2 at hun er gravid. Dette blir det første barnet til henne og ektemannen Morten Sundli. Paret giftet seg sommeren 2017.

Vasstrand har fra før av to barn fra et tidligere ekteskap.

Paret har tidligere fortalt til TV 2 at de ser frem til familieforøkelsen.

– Det er veldig stas. Vi gleder oss. Det vil nok bringe oss som familie enda nærmere, har de tidligere uttalt.

Misfornøyd med gravidkroppen

I samme intervju fortalte Vasstrand åpenhjertig at hun ikke stortrives som gravid.

– Å gå gravid er ikke det morsomste jeg gjør. Det innebærer selvfølgelig ikke at jeg ikke er takknemlig for at jeg kan bære fram et barn, men jeg er jo vant til å ha kroppen min for meg selv, trene ganske hardt, ha overskudd og energi. Det er mye som skjer i kroppen når man er i et svangerskap, så det er en tilvenningfase, sa hun.

På bloggen har hun også vært åpen at hun ikke er fornøyd med sin egen gravidkropp, og at det er årsaken til at hun ikke delte bilder av gravidmagen i starten av svangerskapet.

28-åringen er Norges største treningsblogger. Hun er for tiden aktuell i den åttende sesongen av dokuserien «Bloggerne».

