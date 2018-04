NFF har nå satt opp første runde i årets NM.

– Vi prøver å lage gode oppgjør som skaper stort engasjement og interesse. Ellers er kriteriene at lag fra Eliteserien og OBOS skal spille borte og møter lag fra 3. og 4. divisjon og at lagene helst ikke har møttes i cupen de siste tre årene. Så har vi prøvd å unngå at lag som møtes i serien ikke skal møtes i cupen, og heller splittet disse slik at de møter lag fra andre kretser, sier seksjonsleder for kampadminstrasjon i NFF, Rune Pedersen til fotball.no.

Her er kampene (spilles onsdag 18. april):

Kvik Halden – Fredrikstad

Østsiden – Sarpsborg 08

Moss – Kråkerøy

Årvoll – Vålerenga

Ullern – Stabæk

Frigg / Kolbu KK – Strømmen

Lommedalen – Skeid

Lokomotiv Oslo – KFUM Oslo

Korsvoll – Lørenskog

Oppsal - Kongsvinger

Bærum – Drøbak-Frogn

Kløfta – Lillestrøm

Gjelleråsen – Ull/Kisa

Eidsvold Turn – Kjelsås

Grorud – FK Tønsberg

Asker – Follo

Raufoss – Skjetten

Valdres – Brumunddal

Nybergsund – Elverum

Vestfossen – Strømsgodset

Lillehammer - Hønefoss

Ørn Horten – Lyn

Eik Tønsberg – Sandefjord

Flint – Mjøndalen

Halsen – Fram

Skarphedin – Odd

Pors - Notodden

Vigør – Start

Vindbjart – Jerv

Arendal – Fløy

Eiger – Egersund

Staal Jørpeland – Bryne

Sola – Sandnes Ulf

Vidar - Vardeneset

Madla – Viking

Skjold – Haugesund

Os – Åsane

Øystese – Sogndal

Sotra – Vard Haugesund

Sandviken – Brann (kl 18.30 på NRK)

Arna-Bjørnar – Lysekloster

Fana – Nest Sotra

Tertnes – Fyllingsdalen

Fjøra - Florø

Bergsøy – Aalesund

Herd - Brattvåg

Volda – Hødd

Træff – Molde

Sunndal – Kristiansund

Kvik – Ranheim

Tynset - HamKam

Trygg/Lade – Rosenborg (spilles torsdag 19/4)

Stjørdals-Blink – Kolstad

Orkla – Nardo

Byåsen - Levanger

Steinkjer - Strindheim

Harstad - Mosjøen

Melbo – Bodø/Glimt (torsdag 19/4)

Sortland – Mjølner

Junkeren – Mo

Fløya – Tromsdalen

Senja - Finnsnes

Skjervøy - Tromsø

Bjørnevatn/Norild – Alta