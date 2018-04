Da Nissan lanserte sin Leaf i 2011, var de svært tidlig ute med elbil. I praksis var dette et lite vågestykke. Nissan investerte store summer i en modell de ikke hadde noen garantier for at kundene ville kjøpe.

Skepsisen var da også stor, ikke minst hos mange av konkurrentene. Men nå i etterkant blir det mer og mer tydelig at det Nissan gjorde et smart valg.

Leaf-salget har passert 300.000 eksemplarer, drøyt 35.000 av dem ruller på norske veier. Leaf har også gitt Nissan et forsprang på mange av konkurrentene, et forsprang de nå skal utnytte for alt det er verdt.

Vokse kraftig

Med Leaf nå ute i en helt ny generasjon, gjør Nissan seg nemlig klare til en skikkelig elbil-offensiv. Innen 2022 skal de lansere hele åtte nye elbiler. Målsetningen er å selge én million elektrifiserte biler årlig om fem år. De åtte nye modellene kommer i tillegg til Leaf, og dagens e-NV200.

Hos Nissan regner man med at etterspørselen etter elbiler vil vokse kraftig både i Europa og i Japan de neste årene. Senere vil Kina og USA komme for fullt. Dermed er det også viktig å posisjonere seg i flere klasser.

Nye Nissan Leaf har tatt det norske markedet med storm og er klar bestselger så langt i år.

SUV-utgave av Leaf

På bilutstillingen i Genève nå i år, var konseptbilen Nissan IMx en av stjernene. Dette er i praksis en SUV-utgave av Leaf, og den er ikke veldig langt unna lansering. Her snakker vi sannsynligvis 2020.

Da Nissan viste modellen for første gang i Japan i fjor, gikk de ut med en elektrisk rekkevidde på over 60 mil. Det blir igjen bekreftet, nærmere bestemt 380 miles som tilsvarer 61 mil.

IMx er langt på vei en SUV-versjon av Leaf, dette kan bli en ny storselger i Norge.

Unngå ventetid

Konseptbilen bruker den nye elbilplattformen fra Nissan med to el-motorer med totalt 320 kWh motoreffekt, og 700 Nm dreiemoment. IMx skal også ha trekk på alle fire hjulene. Foreløpig er det uklart om dette er standard, eller kommer i tillegg til forhjulstrekk. For norske forhold er 4x4 naturligvis helt perfekt.

Mens mange av konkurrentene nå investerer store beløp for å komme i gang med produksjon av elbiler, har Nissan mange års erfaring å bygge videre på. Da de lanserte nye Leaf i Norge, forsikret importøren at de ville få bra med biler fra fabrikken i England. Nettopp lang leveringstid har vært en svøpe for mange elbiler, der Opel Ampera-e på mange måter er skrekkeksemplet.

Leaf er etter årets tre første måneder Norges mest solgte bil, antallet bestillinger passerte 7.000 tidligere i år.

