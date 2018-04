Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg vurderer å kjøpe en 2011 Skoda Octavia L&K (topputgaven) med DSG automatgir, som stasjonsvogn. Bilen har fulgt serviceprogram og alle slitedeler er byttet fortløpende. Den er kjørt ca 150.000, og det er ikke byttet registerreim på den ennå.

Siste service er utført på 143.000 med Long life-garanti. Er det noen kjente feil som jeg bør være spesielt oppmerksom på denne bilen? Jeg har kikket på mange Skoda Octavia, men jeg ønsker å gå for en med alt av utstyr, kontra en som er kjørt litt mindre.

Benny svarer:

Heisann - og takk for interessant spørsmål.

De siste par årene har Skoda gått fra å være den stygge andungen, til å bli et anerkjent og respektabelt merke på lik linje med Ford, Opel og Mazda.

Og det var nettopp Octavia som dro i gang det hele midt på 90-tallet.

Skoda Octavia bygger som mange allerede vet på VW Golf, men er både større og billigere. Bilene har lenge vært sett på som ujålete fornuft på fire hjul. Ikke uten grunn. Skoda Octavia er virkelig mye bil for pengene.

Velger man enn litt dårlig utstyrt variant, kan den se og føles litt billig og kjip ut. Men om man gjør som deg – velger mye utstyr framfor nyere bil / lavere km. stand ,så oppgraderes både utseende og opplevd kvalitet. Det blir på sett og vis et verdivalg hver enkelt må ta.

Men selv om Octavia er både mye og fornuftig bil for pengene, så er ikke alt bare fryd og glede. Bilene har også noen svakheter. Kjøreegenskapene er gode og styringen prseis, men en del eiere klager på innvendig støy, særlig fra hjulene.

En del kostbare ting kan gå i stykker

Octavia har mye av æren for Skodas klassereise de siste årene.

Mange her også opplevd litt små-kranglete elektronikk. Da særlig i form av sentrallås og elektriske rutehevere som ikke fungerer. Fort slitte hjullager hører også med på feil-listen. Det samme gjør rustne bremseskiver, særlig bak. Så dette er ting det er smart å sjekke litt nøyere før kjøp.

Ett annet svakt, og kostbart, punkt er kompressoren til airconditionen. Sjekk at det ikke kommer noen ulyder fra denne og at det blåser kaldt inne i bilen. Også styreenheten til ABS / ESP har blitt skiftet på noen biler. Det er heller ingen billig affære når garantien har utløpt.

Som alltid må man se over slitedeler som forstilling, dekk etc. Samt sjekke servicehistorikken. Den bør være komplett.

Når man som deg ser på en sju år gammel bil som har gått 150.000 kilometer, så må man være klar over at det kan dukke opp kostnader til reparasjoner innimellom. Mitt inntrykk er at en del mennesker har litt urealistiske forventninger til hvor lenge en bil er feilfri.

Dette høres kanskje voldsomt ut, men om man tar en litt grundig sjekk på disse tingene, før kjøp, er jeg ikke redd for å anbefale brukt Skoda. Det viktigste er å lete opp en fin bil i god teknisk stand.

Ønsker deg lykke til med bilkjøp!

