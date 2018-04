I sin tale til Høyres landsmøte fredag advarte statsministeren i klare ordelag mot USAs økende proteksjonisme.

– Angrepene på den frie handelen de siste ukene gir derfor grunn til alvorlig bekymring. Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne, sa Solberg.

President Donald Trump har truet med ny straffetoll mot kinesiske produkter. Hele uken har de to supermaktene truet hverandre med tiltak som vil ramme det andre landets økonomi hardt.

– En global handelskrig er det siste verden trenger nå, sa Solberg

– Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt. Det er spor som skremmer, sa statsministeren.

Hun forsikrer at Norge skal være en pådriver for fortsatt fri og rettferdig verdenshandel.

– Det trengs noen kjøreregler mellom land. joen regler for hva som er rett og galt. alternativet er den sterkestes rett. Det er ikke i Norges interesse. Derfor står målet om forpliktende internasjonalt samarbeid så sterkt i Høyre, sa Solberg.

Borgerlig samarbeid

Statsministeren takket Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande for det gode samarbeidet,. Men i motsetning til i fjor ble ikke KrF-leder Knut Arild Hareide takket. Han er heller ikke invitert til Høyres landsmøte som gjestetaler.

– Et bredt borgerlig samarbeid er nøkkelen til gjennomslag for Høyres politikk. I januar gikk vi fra to til tre partier i regjering. Vi er alle enige om at døren står åpen for en enda bredere borgerlig regjering, sa statsministeren.

En av de store stridssakene på landsmøtet er spørsmålet opm Høyre skal gå inn for eggdonasjon eller ikke.

– I et norske samfunnet er mye endret. Når verden rundt oss endres, vil våre prinsipper lede oss til nye svar. Men bare viss vi forstår tiden vi lede´ver i. bare viss vi ser hvilke utfordringer mennesker i vårt samfunn møter i sin hverdag.



Etterutdanning

– I det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

Hun lanserte to ny initiativer for inkludering og kompetanse.

– Det første initiativet er etablering av mer fleksible videreutdanningstilbud. Det finnes i dag få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov og særlig innen teknologi. Det er også få tilbud som kan støtte digitalisering av virksomheter og innføring av nye arbeidsprosesser. Tilbudene bør utformes slik at de kan kombineres med et vanlig liv, familie og tilnærmet full jobb, sa Solberg.

Hun brukte eksempler som nettbasert opplæring og samlinger, for å gi flere mulighet til å heve kompetansen gjennom videreutdanning. t

– Dert andre initiativet handler om yrkesutdanning. For personer som jobber i bransjer med digitalisering og omstilling vil et nytt fagbrev, etter- og videreutdanning eller en fagskoleutdanning vil styrke deres muligheter i arbeidslivet. I dag er muligheten for etter. og videreutdanning begrenset for fagarbeidere.

– Regjeringen vil derfor prøve ut det vi kaller bransjeprogram i utvalgte fylker og bransjer, sa Solberg.

Hun ser for seg et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive etter- og videreutdanningstilbudet, mens bedriftene investerer i egne ressurser, først og fremst i form av ansattes arbeidstid.

Aktiv i 40 år

– Det er i år er det 40 år siden jeg påtok meg mitt første verv i partiet, som medlem av Bergen Unge Høyres arbeidsutvalg. Særlig menn får behov for å gjøre noe drastisk når de blir 40. Men dere trenger ikke å bekymre dere, Jeg skal ikke varsle noen politisk 40-årskrise, startet Erna Solberg sin tale til landsmøtet med å si.

Hun snakket om saker som engasjerte henne, som at dagligvarebutikken stengte tidlig og at alternativer til nrk var forbudt.

– Jeg fikk mitt første verv i partiet for 40 år siden, Kåre Willoch fikk sitt første verv for 68 år siden. Vi satt menneskene først. Vi forstod tiden vi levde i og torde å gjøre nødvendige endringer. Det skal vi være stolte av og ta lærdom av, sa Solberg.

6.-8. april holder Høyre sitt landsmøte. Temaet for møte handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Landsmøtet skal diskutere og ta stilling til viktige spørsmål om digitalisering, arbeid og inkludering og grønt skifte. Det skriver Høyre på sine nettsider.

Klokken 13.30 går Erna Solberg på talerstolen. Talen ser du direkte på Nyhetskanalen og TV2.no.