«For en stund siden hadde jeg en gutt inne til bekymringssamtale fordi han hadde begynt å eksperimentere med rus. Guttens far var også med på samtalen. Far hadde en viktig stilling i bedriften han jobbet i. Jeg vet ikke om det var jobben som kalte, men far sjekket stadig mobilen sin i samtalen.»

Dette skriver politibetjent Espen Thunestvedt (36) i en Facebook-post som politiet i Follo delte torsdag.

Thunestvedt jobber på forebyggende avsnitt på Follo politistasjon, og er bekymret over hvordan mobilbruk påvirker ungdommens hverdag.

Legger bort mobilen hjemme

Samtalen politibetjenten forteller om i innlegget, som i skrivende stund har blitt delt nesten 5000 ganger, var en av grunnene til at han valgte å skrive teksten.

– Faren var til stede, men ikke til stede. Han var fysisk i rommet, men mentalt et annet sted og jeg la merke til at han sjekket telefonen hele tiden, sier Thunestvedt til TV 2.

I løpet av samtalen forklarte politibetjenten hvordan han legger mobilen i en skuff når han kommer hjem, for å vie oppmerksomheten til barna sine.

«Jeg ønsker ikke at barndomsminnene til ungene mine skal være at pappa ofte stirret inn i en skjerm,» skriver han.

– Da så jeg at faren våknet litt mer og mer. Det så ut som han mentalt filmet seg selv da han var hjemme. Han sa ikke så mye mer, forteller Thunestvedt.

Bevisst på forholdet til sønnen

Noen måneder etter samtalen fikk politibetjenten en telefon. Det var faren til gutten som ringte.

– Jeg hørte nesten gleden i stemmen hans da han ringte. Han fortalte at han hadde gjort det samme, at han la bort mobilen da han kom hjem. Det hadde gjort underverker. Sønnen hadde sluttet å ruse seg, han hadde gått opp flere karakterer på videregående, de hadde begynt å trene sammen og til og med han og kona hadde fått det bedre sammen, forteller han.

Thunestvedt understreker at han ikke tror at telefonen ene og alene var problemet.

– Men det var bra med bevisstgjøringen på hvor viktig det var med relasjonen til sønnen, det å se barnet ditt, sier han.

– Da han ringte opp igjen... Det gjorde noe med meg. Det rørte meg veldig, legger han til.

«Mamma og pappa er alltid på telefonen»

I jobben er 36-åringen mye rundt og snakker med ungdom, og flere forteller om foreldrenes mobilvaner.

– Jeg holdt foredrag på en skole for ikke lenge siden. Jeg skulle egentlig snakke om nettvett, men jeg ble nysgjerrig på ungdommene og deres vaner hjemme. Da begynte de å snakke om foreldrene sine; «mamma og pappa er alltid på telefonen,» forteller han.

I innlegget trekker politibetjenten spesielt frem noe én gutt sa:

«Jeg kunne ønske pappa brukte mindre tid på mobilen, og mer tid på meg.»

– Det kom fra en gutt som var fra en ressurssterk familie, og det traff meg, forteller han.

Thunestvedt vil ikke rette noen belærende pekefinger, men ønsker å skape bevissthet rundt temaet.

– Det er så viktig å snakke sammen og ha blikkontakt og ikke stupe ned i skjermen, og høre hvordan man har hatt det på skole og jobb, at man prater sammen. Det gjør noe med mennesker, det er da du får anerkjennelse og føler deg ivaretatt, sier han.

Til slutt kommer Thunestvedt med et tydelig ønske:

«Kjære foreldre. Jeg forstår at det er fristende å slenge seg på sofaen etter en lang arbeidsdag og «sveipe» gjennom diverse nyhetsartikler og sjekke de siste oppdateringene på sosiale medier – og det er heller ikke noe feil i det. Men om vi skal hjelpe barna våre til å få gode rutiner for nettbruk og til å legge bort mobilen sin litt oftere så MÅ vi vise vei og være gode rollemodeller. Kanskje vi kan skape flere arenaer for de gode samtalene?»​

Lever ikke i nuet

Det er ikke bare foreldrenes telefonvaner som bekymrer 36-åringen. I Facebook-meldingen forteller han også om ungdommens egne rutiner med mobilen.

«Jeg var nylig på en ungdomsskole og snakket om nettvett. På spørsmål svarte cirka 70 prosent av klassen at de brukte lengre enn 1 time på å klare å sovne om kvelden. Dette bekymrer meg. Mange av ungdommene jeg snakker med melder om stressrelaterte plager. Mange forteller meg også at hasj eller alkohol blir en løsning for å koble av, og ikke minst en måte å rømme fra det evige tankekaoset.»

– Det gjelder ikke bare ungdom, men jeg synes spesielt mange ungdommer befinner seg mentalt i fremtiden eller fortiden. De bekymrer seg for hva de skal bli, for karakterer og jobb, eller de bekymrer seg for noe som har skjedd. De er mentalt i fortiden eller fremtiden, og det er slitsomt, sier han.

Hjernen får ikke hvile

I samtaler med ungdommene prøver politibetjenten å komme til bunns i hvorfor de føler seg stressa og slitne.

– Det er ikke alltid de har bevissthet rundt det selv. De skjønner ikke hvorfor de selv er slitne. Jeg er dobbelt så gammel som dem og jeg er full av energi, og så sitter jeg der med noen som burde hatt mer livsenergi enn meg, men som sitter og gjesper og er slitne med poser under øynene. Da begynner jeg å spørre om hva som er grunnen til at de er så trøtte, sier han.

Mobiltelefonen går igjen som en gjentakende årsak.

– Det første du gjør når du står opp er å sjekke den, og den er med på skolen og den er med i senga og gjør at det er vanskelig å sove. Så får man lite søvn og det blir en ond spiral, legger han til.

Politibetjenten understreker at det ikke er mobilen alene som er roten til problemet, men at det er én av flere årsaker som er viktig å bevisstgjøre om.

– Mobilbruken påvirker oss på en negativ måte. Hjernen får aldri hvile og hjernen trenger noen ganger å roe ned og å ikke få noe stimulanse, legger han til.

Vil ha livsmestring inn i skolen

Men hvordan kan man egentlig endre en slik kollektiv uvane? 36-åringen mener det er viktig å sørge for å sette fokus på problemstillingen.

– Dette er ikke noe revolusjonerende. Man må ikke være Einstein for å komme med dette. Det er sunn fornuft, men når jeg leser kommentarfeltet er det veldig mange som er glad for bevisstgjøringen, sier han.

Les hele innlegget:

Thunestvedt synes det er viktig at media er med på å rette søkelyset på problemet, og skulle også ønske at dette blir en del av de unges skolehverdag.

– Mitt store ønske er å få livsmestringsfag inn i skolen så tidlig som mulig, med fokus på slike temaer som dette; mobilbruk og hva det egentlig gjør med deg. Og at det blir tatt opp på foreldremøter slik at det blir en kollektiv bevissthet rundt det, sier han.

I dag har man rusundervisning på skolen, noe Espen Thunestvedt selv har vært med på flere ganger.

– Det slo meg ofte at når jeg kjører rundt, så står jeg og snakker om farer med rusmidler. Jeg sier ikke at vi skal slutte med det, men jeg tror vi også i større grad må fokusere på årsaker til hvorfor unge og voksne for eksempel har et behov for å kyle ned alkohol i helgen som de gjør. Hva er grunnen? Er det et resultat av det hektiske samfunnet vi lever i?