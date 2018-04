Fredag sprakk nyheten om at Marit Bjørgen (38) har besluttet å legge opp som skiløper. Dermed er en æra i norsk langrennssport over.

– Tårene trillet, jeg må innrømme det. Det er så rart, hun har vært et av mine største forbilder hele veien. Vi har trent veldig mye sammen utenfor samling. Vi har pushet hverandre og sett at vi begge har utviklet oss ved å gjøre det, sier Therese Johaug til NRK.

– Støtter henne 100 prosent

Hun fikk selv vite om nyheten før den sprakk i media, og sier hun kommer til å savne å venninnen når hun trer tilbake på landslaget.

– Marit har betydd utrolig mye for min karriere. Hun var den jeg så opp til. Så bare det å bli kjent med henne, få komme på lag med henne og ikke minst konkurrere med henne har vært stort, sier Johaug.

Bjørgen og Johaug har utviklet ett tett vennskap, og etter at Bjørgen gikk inn til sitt åttende OL-gull i Sør-Korea og ble tidenes vinterolympier tenkte hun på den dopingutestengte venninnen hjemme i Norge.

– Jeg tenkte på Therese i dag, for i starten måtte jeg gå mye i front. Da kjente jeg at jeg skulle gjerne skulle hatt henne her, for da hadde jeg hatt en til som kunne vært med og holdt farten oppe, sa Bjørgen til TV 2.

Selv la Johaug ut en følelsesladet hilsen til Bjørgen på Instagram der hun hyllet henne som sitt store forbilde. Nå er det altså eventyret over for Bjørgen.

– Marit er blitt en av mine aller beste venner. Jeg skulle så gjerne ønske at hun ville fortsette ett år til, men jeg støtter henne 100 prosent i avgjørelsen. Hun er 38 år og har vunnet alt, hun skal få lov til å gi seg nå, sier Johaug.

– Den råeste og mest imponerende

Det ble lenge spekulert i at Bjørgen ville ta enda en sesong og dermed avslutte karrieren med VM i Seefeld i 2019 sammen med venninnen Johaug, men nå har altså Bjørgen besluttet at nok er nok etter 114 verdenscupseirer, fire sammenlagtseirer i verdenscupen, 15 OL-medaljer og 26-VM-medaljer.

– Marit er den råeste og mest imponerende langrennsløper jeg vet om. Hun er ekte og stor, både på og ikke minst utenfor skisporet, sier Bente Skari til TV 2.

Tidligere langrennsløper, nå sjef i Norges skiskytterforbund, Odd-Bjørn Hjelmeset, omtaler Bjørgen som en bauta i norsk langrennssport.

– Det er nok en veldig nøye gjennomtenkt vurdering. Hun er 38 år og har medaljer som hun knapt kan bære selv, og alt må ha en ende. Så det er helt greit at hun legger opp nå. Da får hun mer tid til å fokusere på familien og Marius, og kan lage flere Små-Bjørgen til verden, sier Hjelmeset til TV 2.

– Hun har vært en bauta i norsk idrett i flere år og er elsket av det norske folk. Men sånn er livet, og man blir eldre. Hun er en fantastisk person og et stort forbilde for flere i Norge, Europa og kanskje verden.

Vegard Ulvang, leder for FIS' utøverkomité, sier det ikke kom som noen overraskelse på han at Marit Bjørgen har valgt å legge opp.

– Stjerner kommer og stjerner går. Vi takker for tjenesten og ønsker nye velkommen, sier Vegard Ulvang til NTB.

Artikkelen oppdateres!