Aksjonen var rettet mot nedlasting av datamateriale som viser overgrep og seksualisert fremstilling av barn, opplyste politiet på et pressemøte klokken 12.

Aksjonen ble gjennomført onsdag 21. mars.

– Etter denne aksjonen er to personer siktet for pågående overgrep mot barn. De er fengslet i fire uker med brev og besøksforbud, opplyste etterforskningsleder ved Alta lensmannskontor, Svein Erling Mikalsen, under pressekonferansen.

De pågrepne kommer fra ulike steder i Finnmark. Politiet ville ikke gå nærmere inn på hvor i Finnmark dette gjelder.

De fleste siktede har ikke vært i politiets søkelys tidligere. I hovedsak dreier det seg om menn mellom 26 og 72 år. Politiet ser ingen forbindelse mellom sakene.

– Personene som ble pågrepet, har i stor grad erkjent forholdene de er siktet for, men vi står fortsatt foran en omfattende etterforskning i enkelte av sakene. Den videre etterforskningen vil vise om siktelsene blir utvidet, sa Mikalsen.

Politiet hadde på forhånd opplyst at pressemøtet dreide seg om en omfattende aksjon mot nedlasting av overgrepsmateriale og seksuell framstilling av barn.