Merkevaren er sterk og salget har knapt vært høyere: Likevel hører vi svært lite til Cadillac i vår del av verden.

Cadillac har rett og slett ikke fått det til i Europa, tross mange forsøk og store planer.

Men det betyr ikke at de har gitt opp. Tvert imot. Etter at eierselskapet General Motors (GM) solgte Opel til franske PSA i fjor, er bilgiganten i praksis ute av det europeiske markedet. Det gir åpninger for nye merker, og det blir antatt at Cadillac er i spissen der.

Kraftig modelloffensiv

I fjor solgte Cadillac til sammen 356.000 nye biler, og hadde sitt beste salgsår siden 1978. Den viktigste årsaken til det er Kina. Det kinesiske markedet har nemlig gått forbi USA som det største for Cadillac. Klarer man å få til et skikkelig comeback i Europa i tillegg, øker det naturligvis potensialet betydelig.

Hos Cadillac er man nå i gang med en kraftig modelloffensiv. På bilutstillingen i New York akkurat nå, viser de blant annet den helt nye crossoveren XT4. Det kan bli en svært interessant bil for Europa.

Store sedaner er ikke lenger hva kjøperne ønsker seg, derfor satser Cadillac nå mer på SUV-er og crossovere.

Gubbestempel

De neste årene skal det komme en rekke nye modeller, som ifølge Cadillac skal redefinere hva kundene forbinder med merket. Her handler det både om teknologi og design.

Hjemme i USA har Cadillac lenge hatt det tøft i konkurransen mot særlig de tyske premium-merkene. De har tatt store markedsandeler, mens Cadillac har slitt med et ikke ubetydelig gubbestempel blant mange av kjøperne. Det har også presset prisene. Når ambisjonen er å være premium-merket til GM, er det også viktig at Cadillac kan ta seg bedre betalt for bilene, enn det merker som Chevrolet og Dodge klarer.

Cadillac Escalade er SUV i størrelse XXL. Denne finner du også ganske mange eksemplarer av i bruktmarkedet i Norge.

Brukte biler i Norge

Som et ledd i denne planen er flere SUV-er og crossovere på gang. De tradisjonelle luksus-sedanene taper salg også i USA. I dag har Cadillac hele fire sedaner i sitt modellutvalg, det er klart at ikke alle disse kommer til å bli erstattet.

Her hjemme begynner det å bli noen år siden Cadillac hadde en offisiell importør. Men i bruktmarkedet finner du likevel ganske bra utvalg av den digre SUV-en Escalade. Leter du litt, kan du også finne personbiler som i mange tilfeller gir deg mye bil for pengene.

