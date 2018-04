En æra i norsk langrennsport er over. Marit Bjørgen (38) har besluttet å legge opp. Det bekrefter hun overfor NRK.

– Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent en sesong til, sier Bjørgen til NRK.

Dagbladet meldte nyheten først.

– Hun slutter på topp

Rognes-løperen skal gå fredagens 5-kilometer og lørdagens tremil under NM i Alta og tar med det farvel med langrennssporten.

Etter OL i Sør-Korea i februar gikk Bjørgen i tankeboksen etter å ha blitt tidenes vinterolympier.

Gullet på den avsluttende tremilen var hennes åttende i OL og sendte henne opp på toppen som tidenes vinterolympier foran Ole Einar Bjørdalen.

TV 2s idrettsekspert Johan Kaggestad sier det er en kunst å legge opp på topp, slik Bjørgen gjør nå.

– Det er en tid for alt. Hun slutter på topp. Det er en gave og en kunst å kunne gjøre det. Mange holder på et år eller to for lenge, sier Kaggestad.

– Hva har hun betydd for norsk langrenn?

– Hun har jo vært maskinen og det samlende punktet i et kvinnelandslag som har herjet i mange, mange år. Hun har lagt grunnlaget for treningskulturen, vært et forbilde og ydmyk. Hun har alltid sett etter småtingene som kan gi forbedringer. Hun er en av Norges største idrettsutøvere gjennom alle tider og den største i olympisk sammenheng med antall medaljer.

– Tror du hun vil bidra i Olympiatoppen eller rundt skilandslaget fremover?

– Det vil være veldig dumt ikke å utnytte hennes kompetanse. Hun har enorm praktisk erfaring med hva som skaper oppturer og hvordan man takler nedturer. Hun har jo hatt det også. Utdannelse spille ringen rolle her, hun har den viktigste praksisen. Men nå må hun få ro og kose seg med familien.

Vil beholde henne i skisporten

Skipresident Erik Røste omtaler Marit Bjørgen som et formidabelt forbilde.

– Det er vanskelig å finne ord som er dekkende for den enestående karrieren og den betydningen hun har hatt for utviklingen av norsk og internasjonal langrenn, sier Røste til NTB.

Nå starter jobben med å overtale Bjørgen til å ta en rolle i norsk skisport.

– Vi kommer til å savne Marit, men håper vi kan ha glede av henne i norsk langrenn i nye roller i framtida. Det er bare å bøye seg i støvet og si tusen takk Marit, sier Røste.

Vurderte å avslutte med VM

Det ble lenge spekulert i at Bjørgen ville ta enda en sesong og dermed avslutte karrieren med VM i Seefeld i 2019 sammen med venninnen Therese Johaug, men nå har altså Bjørgen besluttet at nok er nok etter 114 verdenscupseirer, fire sammenlagtseirer i verdenscupen, 15 OL-medaljer og 26-VM-medaljer.

Bjørgen og Fred Børre Lundberg fikk 26. desember 2015 sønnen Marius.

Under verdenscuprennene i Lahti like før påske sa Bjørgen til TV 2 at hun ennå ikke hadde bestemt seg for om hun ville fortsette karrieren. Seefeld-VM sammen med Johaug var naturligvis et av de viktige argumentene for å fortsette.

– Det har vært nesten tre år uten Therese, i og med at jeg var borte ett år. Det hadde vært veldig artig å avslutte sammen med Therese, absolutt. Men så er det det at det kreves i hvert fall 850 timer. Det må man jo være motivert for, sa Bjørgen til TV 2.