Treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (28) er en av nykommerne i den åttende sesongen av Bloggerne.

Men ny i blogg-verdenen er hun ikke: Vasstrand startet å blogge i 2014, da et bloggnettverk tok kontakt med henne og foreslo at hun skulle starte en blogg. Årsaken var at de så hvor stor interesse det var rundt hennes Instagram-profil, hvor hun blant annet delte treningstips.

I løpet av de siste årene har leserskaren vokst, og nå som hun er gravid, er den større enn noen gang.

– Jeg har definitivt fått flere lesere etter graviditeten. Gravid-målgruppen er noe helt spesielt. De er veldig interesserte og følger godt med, og jeg merker stor interesse rundt alt som skrives om svangerskapet, sier Vasstrand til TV 2, da vi møter henne på et pressetreff i forbindelse med Bloggerne.

Den siste uken har hun hatt mellom 15.000 og 25.000 daglige lesere.

Tilbake som lærer

Men Vasstrand planlegger ikke å leve av bloggen resten av livet. Allerede nå vet hun hva hun skal gjøre når blogg-karrieren tar slutt: Hun skal bli lærer.

– Jeg har ingen ambisjoner om at dette skal vare for alltid, at jeg skal få flere og flere lesere og bli mer og mer kjent. Planen er å ta opp igjen utdanningen der jeg slapp, sier hun.



Før bloggen hennes tok av og hun startet sitt eget selskap, jobbet hun som ungdomsskolelærer og tok både lærerutdanning og idrettstudier.

– Planen er å gå tilbake til skolen og ta ett fag til, i tillegg til pedagogikk. Også vil jeg jobbe på ungdomsskole igjen. Det gjorde jeg før, og jeg trivdes godt med det. Det er komfortabelt å kunne falle tilbake på det når det ikke er så stor interesse rundt hva jeg driver med lenger, sier hun.

Vil ikke blogge til hun er 40 år

Vasstrand forsikrer derimot at hun ikke skal slutte med bloggingen med det første, selv om hun venter sitt tredje barn sammen med ektemannen Morten Sundli (27) senere i år.

– Det er nok litt lenger fram i tid, men det er deilig å ha en plan på det. Jeg har ingen ambisjon om å bli en verdenskjent blogger og fortsette å blogge til jeg er 40 år, sier hun.

I tillegg til bloggen har Vasstrand gitt ut flere bøker, og hun leder treningsreiser til utlandet.

Hun forteller at treningsinteressen hennes kommer fra oppveksten.

– Hele familien har alltid vært vant til å bevege oss. Det har aldri vært noen vei utenom fysisk aktivitet i vår familie. Det har alltid vært en del av livet mitt, og jeg håper at mine barn også kan si det en dag, sier hun.

​Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til torsdag.

.