Fransk fiskesuppe med de beste råvarer fra et iskaldt hav – bouillabaisse servert med brød og aioli, eller kryddersmør for de som foretrekker det: Da bruker du mykt smør som du smaker til med hvitløk, sitron og urter.

Dette trenger du

Til 4-5 porsjoner

500-600 g fiskefilet (torsk, steinbit/breiflabb, reker, blåskjell, dvs. det du har til rådighet)

1 nett blåskjell

1 løk

1-2 fedd hvitløk

4 ss olivenolje

2 ss tomatpuré

ca 2-4 dl tørr hvitvin, evt. eplemost

safran (kan sløyfes)

2 bokser hermetiske hakkede tomater eller 6-8 flådde tomater uten kjerner

6-8 dl fiskekraft, skalldyrkraft eller grønnsakkraft

2 gulrøtter

2 pastinakk

1 fennikel

salt, pepper

frisk dill eller timian

evt. ferske reker

Rens og finhakk løk og hvitløk og surr blank i olje i en gryte, tilsett blåskjell, legg på lokk og damp i 5-7 min til blåskjellene har åpnet seg.

Ta opp blåskjellene, og la kraften fra dem være igjen i gryten.

FRANSK FESTMÅLTID: Fiskesuppen bouillabaisse er blant Wenches favorittretter på denne tiden av året. Med nystekt brød og aioli er festmåltidet komplett.

Tilsett tomatpure og la surre 3-4 min før vinen/eplemosten tilsettes. Kok inn til det halve. Tilsett hermetiske tomater, safran og kraft og la småkoke i 10-15 min uten lokk.

Rens og skjær grønnsaker i tynne strimer, legg i gryten og la trekke i 4-5 min.

Del fiskefiletene i biter. Legg i gryten, kok opp og la trekke til fisken er kokt,

3-5 min avhengig av størrelse på bitene. Smak til med dill, salt og pepper.

De dampede blåskjellene og evt. reker legges i suppen rett før servering.

Focaccia

OBS! Denne oppskriften fyller en langpanne. Oppskriften kan halveres til en liten langpanne/ildfast form.

7 dl lunkent vann

½ pk gjær

1 dl + 2 ss olivenolje

2 ts salt

1 ss honning (kan sløyfes)

ca 16 dl hvetemel

evt. sorte oliven

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett olje, salt og honning. Elt inn hvetemel. Deigen skal være litt ”klissete”. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 min. Fordel deigen i en smurt eller bakepapirkledd langpanne. Fordel evt. over oliven. Etterhev under plast ca 40 min.

DET LILLE EKSTRA: Nystekt focaccia og aioli er aldri feil.

«Drypp» litt olivenolje over det ferdighevede brødet. Stikk hul i brødet med fingertuppen og dryss over flaksalt og stek på nederste rille i varm stekeovn 200 ºC i 20-30 min.

Avkjøl på rist.

Aioli-hvitløksmajones

OBS! Alle ingrediensene bør ha samme temperatur.

2-4 fedd hvitløk

2 eggeplommer

1/4 ts salt, pepper

1 ts sitronsaft eller dijonsennep

1 ½ dl olivenolje

ca 1 dl solsikke-, raps- eller annen nøytral olje

2-3 ss iskaldt vann

Finhakk hvitløk og rør sammen med eggeplommer, salt, pepper og sitronsaft. Pisk inn oljen i en tynn stråle til majones konsistens, tilsett kaldt vann helt mot slutten. Eller smak til ferdig majones med finhakket hvitløk og sitron.