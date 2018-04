Fredag publiserte Det norske kongehus en melding på sin nettside hvor de går hardt ut mot ukebladet Se og Hør.

Kronprinsparet reagerer på et oppslag ukebladet hadde i forrige uke om kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høiby (21).

Der ble han koblet til modellen Juliane Snekkestad (21), og Se og Hør skrev at de har blitt samboere.

På forsiden ble Snekkestad omtalt som «Playboy-modell».

«Kronprinsparet synes fremstillingen av Juliane Snekkestad i forrige ukes Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», står det i meldingen fra Kongehuset.

«Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv - noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert», står det videre.

MOR OG SØNN: Her er Marius Borg Høiby og kronprinsesse Mette-Marit fotografert sammen i forbindelse med kongeparets 25 års-jubileum som kongepar i juni 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mener det har offentlig interesse

På sine egne nettsider skriver Se og Hør at de trykte saken med Marius fordi de mener at den har offentlig interesse.

FORSIDE: Dette er Se og Hør-forsiden som kronprinsparet reagerer på. Foto: Faksimile Se og Hør

«Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig», skriver ansvarlig redaktør Ulf André Andersen.

Ifølge Se og Hør har Høiby og Snekkestad vært samboere i London i flere måneder, og ukebladet skriver at hun har feriert sammen med kronprinsfamilien.

«Juliane Snekkestad er en profilert modell for amerikanske Playboy. Se og Hør har laget en positiv sak om et nytt kjærestepar og har aldri antydet at Snekkestad ikke er hardtarbeidende», skriver Andersen på Se og Hørs egne nettsider.

Andersen ønsker ikke å kommentere saken til TV 2, men henviser til artikkelen på ukebladets egen nettside.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang kronprinsparet reagerer på pressens omtale av Høiby.

I januar 2017 tok også Mette-Marit et oppgjør med norsk presse og deres behandling av sønnen.

I et åpent brev på kongehusets nettsider oppfordret hun pressen til å holde seg unna sønnen, og hun skrev at medietrykket er en av grunnene til at han flyttet utenlands.