Store penger, plastiske operasjoner og dyre ferieturer er hverdagen til den omdiskuterte bloggeren Isabel Raad (24) og kjæresten Pierre Louis (23).

Nå er hun tilbake på Paradise Hotel – der hun for første gang sjekket inn i 2015 – og Norges svar på Kim Kardashian legger ikke skjul på at hun er operert fra topp til tå.

– 40-50.000 betalte jeg for nesen tror jeg. Puppene betalte jeg 42.000 for, og rumpa 60.000, forteller 24-åringen i kveldens God kveld Norge.

Hun har også delt på bloggen at hun har fettsugd lårene sine.

Isabel har tatt plastiske operasjoner til det ekstreme, og det har ikke alltid vært like enkelt å forstå for de nærmeste.

– Både han (Pierre) og mamma har vært veldig på at jeg ikke skulle gjøre det. Men Pierre har fortsatt vært der for meg og støttet meg, forteller hun til God kveld Norge.

Møtte veggen

Tilstanden Isabel befant seg i for noen år tilbake viser seg nå at ikke var like rosenrød som den ble fremstilt på bloggen.

– Jeg var syk på den tiden. Når jeg ser tilbake på det nå så tenker jeg at jeg var gal. Det var ikke normalt. Jeg opererte meg fire eller fem ganger på ett år.

Bloggeren forteller at hun i 2017 gikk på en psykisk smell. Hun møtte veggen og gråt hver dag i tre måneder.

– Jeg trodde at disse operasjonene skulle gjøre meg lykkelig, men jo mer jeg opererte meg – jo mer feil fant jeg ved meg selv. Og desto mer ville jeg da operere. Og det er ikke bra psykisk, det var alt jeg fokuserte på, forteller hun åpenhjertig.

Nekter for å bidra til skjønnhetspress

Flere store profiler har gått hardt ut mot Isabel og hennes åpenhet rundt plastisk kirurgi. En av de sterkeste stemmene har kommet fra bloggeren Kristin Gjelsvik, som i fjor sommer sa til God kveld Norge at enkelte bloggere må slutte å se ut som pornostjerner.

Men selv føler ikke Isabel at hun bidrar til skjønnhetspress.

– Jeg føler virkelig ikke at jeg bidrar til det. Jeg føler heller at jeg prøver å vise de sannheten bak alle operasjonene, og hva det kan føre til, hevder hun.

Men det har også gitt gode penger i kassa.

Til God kveld Norge forteller Isabel at hun tjener 30-40.000 kroner på ett annonseinnlegg. Og med omlag 40.000 lesere daglig, ligger månedslønnen ifølge bloggeren selv på svimlende 200-300.000 kroner.

– Mamma mener jeg må komme meg tilbake på skolebenken, men liksom, hvorfor?, sier hun spørrende.

– Jeg synes det er gøy å kunne skryte av at jeg har én million kroner på konto. Også blir alle de andre bloggerne sure på meg. Sorry not sorry, liksom, avslutter Isabel flirende.

