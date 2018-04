Foran elleville supportere spilte tvillingene Daniel og Henrik Sedin (37) sin aller siste hjemmekamp for Vancouver Canucks.

Og de svenske klubblegendene kunne ikke drømt om en bedre avskjed etter 17 sesonger i Canucks-drakten.

Legendestatus

I kampen mot Arizona Coyotes avgjorde Daniel kampen med en overtidsscoring i power play. Selvsagt etter pasning fra bror Henrik. Da hadde Daniel allerede scoret ett mål i kampen som til slutt endte med 4-3-seier.

– Det kunne virkelig ikke endt på en bedre måte. Det kjennes uvirkelig. At det var Henke som slo pasningen, og at jeg fikk avgjøre … Man kunne ikke har forestilt seg det, sier Daniel til Aftonbladet.

Hyllesten tvillingene fikk både før, underveis og etter kampen var et tydelig bilde på hvorfor fansen har trykket dem til sitt bryst. De jordnære svenskene har vært trofaste tjenere i 17 sesonger for det kanadiske laget etter at de ble plukket som nummer to og tre i draften helt tilbake i 1999.

Siden den gang har tvillingene tatt rekord etter rekord og skrevet seg inn med gullskrift i klubbens historie.

Henrik troner øverst på listen over flest kamper for Canucks foran Daniel med 1328. Henrik har også flest målgivende pasninger (828) foran broren, mens det er Daniel som har flest scoringer i klubbens historie med 391. De to er naturligvis øverst på poenglisten - med Henrik helt på toppen med 1068.

I 2010 ble Henrik poengkonge i NHL, mens Daniel fulgte opp med den samme bragden sesongen etter. Sammen har tvillingene OL-gull, OL-sølv, VM-gull og to VM-bronser på CV-en.

– Fornøyde med avgjørelsen

Overtidsscoringen mot Coyotes sendte også Henrik til topps på listen over flest målgivende pasninger i spilleforlengelse i grunnspillet i NHL-historien med 24.

– Helt utrolig. Det er vanskelig å finne ord. Vi kommer til å huske dette resten av livet. Vi kunne forlatt denne kampen uten scoringer, og det hadde blitt den beste kampen i karrieren vår. Det spilte ingen rolle hva som skjedde i dag, sier Henrik, som er storebror med seks minutters margin, til Expressen.

– Vi er lavmælte gutter som ikke liker mye oppmerksomhet. Nå i ettertid er vi fornøyde med avgjørelsen vår. Vi håper også at tilhengerne våre er fornøyde, fordi vi er veldig glade for at vi kan gi oss på denne måten, sier Daniel.

Beskjeden om at det nå skal settes punktum for karrieren kom mandag denne uken. I et brev til fansen skrev tvillingene at de nå ønsker å bruke mer tid på familien etter 17 krevende sesonger og over 1000 kamper.

– Det er på tide å hjelpe til med lekser hver kveld, være med på bursdager og stå på sidelinjen ved hver hockeybane, fotballkamp og ridetrening i helgene. Det er dags å komme hjem til middag hver kveld, skrev Daniel og Henrik.

Takknemlige tilhengere forsøkte seg med "ett år til"-rop i hjemmeavskjeden med Sedin-tvilligene, men avgjørelsen er endelig. Den aller siste kampen de spiller i NHL-karrieren blir borte mot Edmonton Oilers førstkommende søndag.

– Sånn blir det ikke. Jeg så begge barna våre på storskjermen under kampen, og jeg bare lo. Da visste jeg at jeg har tatt den riktige beslutningen, sier Daniel.