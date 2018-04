Kvinnen ble arrestert på flyplassen i Uganda 14. mars, men kom ifølge familien hjem til Norge sent torsdag kveld denne uken.

Kvinnen i 50-årene var mistenkt for å ha smuglet 3,7 kilo heroin ut av landet etter at flyplasspolitiet hevdet at de fant tre pakker heroin i kofferten hennes.

Ifølge talsmann Luke Owoyesigire i Kampala-politiet, innrømmet den norske kvinnen smuglingen under rettssaken.

Dømt til bot

– Hun ble dømt til en bot på ti millioner ugandiske shilling, og deportert, sier Owoyesigire til TV 2.

Ti millioner ugandiske shilling utgjør ca 21.000 norske kroner. Etter det TV 2 kjenner til var den faktiske boten kvinnen betalte tre ganger så høy.

Owoyesigire sier det er vanlig at domfelte utlendinger i Uganda får bøter og blir deportert, hvis de samarbeider.

– Hun opplyste at hun hadde fått tak i stoffet i Dubai, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens familie som avviser at hun er skyldig, og de sier saken har vært en stor belastning for dem.​ De sier også at kvinnen aldri har vært i Dubai.

Foreløpig ønsker de ikke å gå ut med flere detaljer om saken i offentligheten.

Ankom Norge torsdag

Kvinnen forlot Uganda og ankom Norge etter en mellomlanding i Brussel torsdag.

UD bekrefter til TV 2 at en norsk borger som har vært fengslet er løslatt og har forlatt Uganda.

– Vi kan ikke kommentere saken eller skyldspørsmål utover det, sier kommunikasjonsrådgiver, Frode Andersen til TV 2.

Familien lettet

TV 2 var torsdag i kontakt med kvinnens familie. De bekreftet at kvinnen var tilbake i Norge, og familien uttrykte stor lettelse.

– Veldig. Det har vært helt jævlig, sier et familiemedlem til TV 2.

Uganda har vært kjent for å være et attraktivt transittland for narkotikasmugling, siden straffen som regel har relativt lave bøter. Landet vedtok strengere narkotikalovgivning i 2015, og det er flere eksempler på at smuglere har fått lange straffer.