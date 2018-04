Nyheten sprakk i september 2015. Da kom de første meldingene om at Volkswagen var tatt på fersken av amerikanske myndigheter.

Bilgiganten hadde helt bevisst jukset for å få ned utslippet fra sine dieselmotorer.

Dette slo ned som en bombe, og fikk store konsekvenser for Volkswagen. Aksjekursen stupte og flere toppledere måtte gå. For merkets posisjon i det amerikanske markedet, var dette en liten katastrofe.

Bilene står lagret på 37 forskjellige steder rundt om i USA. Foto: Scanpix.

Kostet 250 milliarder

Drøyt to år senere har mye roet seg i vår del av verden. Men i USA er det langt fra over. Der har VW blitt tvunget til å kjøpe tilbake et stort antall biler fra misfornøyde eiere.

Det totale antallet er nå oppe i 335.000. 13.000 av disse skal allerede være videresolgt, mens 28.000 er kondemnert. Resten står nå lagret.

En slik operasjon er naturligvis både krevende og kostbar. Det blir anslått at Dieselgate så langt har kostet Volkswagen rundt 250 milliarder kroner!

Rekordår – etter tidenes jukseskandale

Bare logistikken rundt å kjøpe inn og transportere alle bilene har vært en voldsom jobb. Foto: Scanpix.

Går etter ansatte

For å lagre alle disse bilene, har Volkswagen skaffet til veie 37 oppsamlingsplasser rundt om i USA.

Her er det snakk om alt fra vanlige parkeringsplasser, til en tidligere fotball-stadion og en nedlagt papirfabrikk.

VW understreker at dette bare er midlertidig. Bilen skal utbedres, eller de skal eksporteres ut av USA.

Samtidig som dette skjer, går amerikanske myndigheter også etter VW-ansatte som kan straffes for det som skjedde. Flere er siktet så langt. Og de blir ikke tatt på med silkehansker.

Denne lagringsplassen ligger i ørken i California. Bilene står tørt, men er utsatt for mye sollys. Foto: Scanpix.

Valgte å holde tett

I fjor fikk tidligere VW-topp i USA, Oliver Schmidt, sin dom. Han var mellom 2014 og 2015 sjef for VW sitt miljø– og utviklingssenter i Michigan. Schmidt har innrømmer at han forsøkte å dekke over utslippsjukset og det fikk han svi for.

Dommen lød nemlig på syv års fengsel, og en bot på rundt 3,5 millioner kroner.

Schmidt ble dømt for å ha holdt tilbake informasjon og forsøke å villede amerikanske myndigheter. Han ble tidlig varslet internt om utslippsjukset, men valgte da å holde tett – og i stedet benekte at noe slikt kunne ha skjedd da undersøkelsene startet.

Volkswagen har leid store arealer for å få lagret bilene sine, her er en av oppsmlingsplassene. Foto: Scanpix.

