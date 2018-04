Se Paris-Roubaix på TV 2 og Sumo fra 10:30 på søndag

– Jeg er faktisk helt OK. Det så nok mye verre ut enn det var!

Mitchell Docker smiler og viser frem sårene på leggen etter den dramatiske krasjen i Flandern rundt på søndag.

De er knapt synlige.

De fleste forventet at det skulle gå betydelig verre med EF Education First-Drapac-rytteren da han havnet i piggtråden med 57 kilometer igjen å sykle.

Måtte beklage til tilskuer

På lagets meget fasjonable hotell i Chantilly, to dager før Paris-Roubaix, er han imidlertid i meget godt humør.

Som han har erfart før, og som vi skal komme tilbake til senere, kunne det nemlig ha blitt stygt.

– Jeg har bare noen merker på leggen, noen merker på rumpen, og hjelmen min knuste. Så det gikk faktisk veldig bra. Jeg har krasjet mange ganger i klassikerne, men krasjen på søndag var en av mine mest behagelige krasjer, faktisk, forteller australieren til TV 2.

31-åringen måtte ikke overraskende bryte rittet, men etterpå tikket det inn en noe uventet melding på telefonen.

– En av de som hjalp meg etter krasjen kontaktet meg etterpå, og jeg måtte faktisk be om beklagelse til ham. «Beklager om jeg var litt frustrert eller borte», sa jeg. Da jeg lå der var jeg litt «kom dere bort fra meg, la meg fortsette å sykle», sier han, og gestikulerer ivrig med armene.

– Han sa bare «det er helt OK, det går fint». Når du går fra å være i rittet i det ene sekundet til å være ute av det i det neste, så tenker man bare på at man vil tilbake i rittet. Det er en enorm kontrast å gå fra å være i sykkelrittet til plutselig å ligge på bakken.

– Jeg kuttet opp ansiktet, leppa og tunga ble kuttet i to, og jeg knuste alle tennene mine

Å ligge på bakken har han nemlig gjort nok av før.

Krasjen ble ikke fanget opp av TV-bildene der og da, men bildene i ettertid fra en Docker nesten tildekt i blod fra Arenberg-skogen i Paris-Roubaix 2016 satte en støkk i mange.

Se video av Dockers brutale møte med brosteinen med ansiktet først i videovinduet over

– Jeg husker at jeg kjørte full gass inn i Arenberg, og, etter det jeg forstår, så gled framhjulet mitt ut til siden. Jeg kuttet opp ansiktet mitt ganske betydelig, leppa og tunga ble kuttet i to, jeg knuste alle tennene mine, og jeg brakk kjevebenet. Resten av kroppen min kom ganske bra fra det. Alt tatt i betraktning gikk det greit, sier han.

Han er nemlig enig i at det kunne gått mye verre.

– Absolutt. Det kunne ha gått mye verre. Jeg sykler jo fortsatt, og var faktisk tilbake på sykkelen noen måneder senere.

– Mange kommer til å krasje på søndag

– I og med at du har hatt noen grusomme velter, tenker du av og til at det å sykle ikke er verdt risikoen?

– Ja. Jeg fikk tid til å tenke over om det var dette jeg ville gjøre. Jeg måtte ta et valg: «Om jeg vil fortsette, så gjør vi dette 100 prosent, og om jeg ikke vil sykle mer, så er det også greit». For dette handler ikke bare om meg. Det handler også om familien min. Det går inn på de også – og det forstod jeg etter den krasjen i Arenberg. Men jeg bestemte meg for å fortsette, og denne gangen med enda mer lidenskap, forteller han.

Om lidenskapen for Paris-Roubaix er like sterk, er dog usikkert.

– Krasjen ga meg et nytt syn på sporten. Spesielt når jeg kommer tilbake til dette rittet. Vi syklet løypen i går, og den var gjørmete. Det skremte meg litt. Jeg så allerede da at det kommer til å bli mange som krasjer i rittet på søndag, sier han.

De fleste syklister vil være enige i at Paris-Roubaix er det mest farlige rittet de sykler i løpet av et år, men Docker er ikke enige med de som mener at rittet er for farlig.

– Rittet er en eneste lang kamp. Og det er det som gjør rittet attraktivt. Det er et farlig ritt, men alle har respekt for hverandre. Og de som sykler vet hvordan de skal håndtere brosteinen. Men det er kampen for å komme seg gjennom rittet som også gjør det så vakkert, sier han.

