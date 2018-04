Nøyaktig hvor høy bygningen blir, opplyser ikke Jeddah Economic Company. De nøyer seg med å beskrive skyskraperen som «1000+» meter. Det holder uansett med god margin til at bygningen blir verdens høyeste når den står ferdig i 2021.

Burj Kalifa i Dubai, som enn så lenge er verdens høyeste skyskraper, er 828 meter høy.

Jeddah Tower er tegnet av arkitektkontoret Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Byggingen startet i 2013.

Når bygget står ferdig, vil det romme 200 hotellrom og 439 leiligheter. 59 heiser sørger for at gjester slipper å ta trappene opp til observasjonsdekket 610 meter over bakken – formodentlig med en formidabel utsikt over Rødehavet.

Se et knippe av verdens høyeste bygninger her!

GIGANTHOTELL: Rett ved muslimenes sentrale helligdom i Mekka er en av verdens høyeste bygninger, 601 meter høye Mekka Royal Clock Hotel, reist. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE

FLOTTE LINJER: Shanghai Tower (til høyre) er her fotografert rett før bygget sto ferdig i 2013. Skyskraperen 632 meter høy. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

INDONESISK KJEMPE: Signature Tower Jakarta er fortsatt på planleggingsstadiet. Om bygget blir realisert, vil skyskraperen ruve i bybildet med sine 638 meter fordelt på 111 etasjer over bakken. Illustrasjon: signature-tower.com

729 METER: Suzhou Zhongan Center blir Kinas høyeste bygning når den står ferdig i 2020. Illustrasjon: Gensler.com

HØYEST – INNTIL VIDERE: Burj Khalifa i Dubai er 828 meter høy. AFP PHOTO/MARWAN NAAMANI