– Da de dro, skjønte jeg at jeg kom til å bli mye alene, forteller Fabian Stang i «En kveld hos Kloppen».

Han var bare sju år gammel da foreldrene bestemte seg for å flytte til Telemark av skattemessige årsaker.

– Jeg flyttet, men de andre kom aldri. De var der mest i helgene og sånn, forklarer den tidligere ordføreren i hovedstaden.

Mye alene

Faren og businessmannen, Thomas Stang, reiste mye, mens moren – legendariske Wenche Foss – jobbet stort sett hele tiden.

At Stang var mye alene i barndommen, har gjort noe med ham.

– Jeg håper det har medført til at jeg er opptatt av å være sammen med mine barn så mye som de vil, smiler han ydmykt.

Han har to sønner fra tidligere forhold, mens han for noen år siden ble fosterfar til en nå ni år gammel jente sammen med kona Catharina Munthe.

– Skjønne Catharina påpekte at det finnes mange barn i verden, og det er ikke nødvendigvis sikkert at vi bare skal få egne. Det finnes noen som trenger omsorg som er der allerede, påpeker han i programmet.

Fosterfar

Det er med glede og stolthet han tenker tilbake til den første tiden med datteren.

– Bare det at hun sovnet synes jeg var et godt tegn på at hun hadde funnet roen.

Han vil ikke trekke sammenligninger til sin egen barndom.

– Jeg hadde ikke noen foreldre som var hjemme, for de var jo ute på alt mulig annet rart, men jeg hadde jo heller ingen fosterforeldre, så jeg var for det meste alene, smiler han.

– Har man først barn, bør man ta godt vare på dem, avslutter han.

Fabian Stang er sammen med Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Ingebjørg Bratland i søndagens «En kveld hos Kloppen».

Du ser programmet på TV 2 og TV 2 Sumo klokken 21.40.