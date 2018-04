Se den nyeste episoden av Premier Leaks i videovinduet øverst på siden!

The Sun hevder å vite at Manchester United føler seg sikre på å kunne hente Chelseas Willian til Old Trafford. Samtidig ryktes det at Juan Mata kan være ferdig i klubben, til tross for at han nylig fikk kontrakten forlenget ut til sommeren 2019.

Le10sport melder at Manchester United kommer til å gjøre et fremstøt på Monacos forsvarsspiller Djibril Sidibé.

Ikke alltid like pålitelige Don Balon hevder at Philippe Coutinho presser på for at Barcelona skal hente Mohamed Salah til klubben.

Express skriver at Arsenal har siktet seg inn på Borussia Dortmund-midtstopper Sokratis Papastathopoulos før sommerens overgangsvindu åpner. Også Manchester United, Chelsea og Juventus følger med på grekeren.

Express & Star skriver at West Bromwich kommer til å erstatte Alan Pardew mewd Mick McCarthy. Pardew ble sparket fra jobben tidligere denne uken etter en rekke elendige resultater. Mirror skriver imidlertid at West Brom ikke er lystne på å hente den tidligere Ipswich-manageren McCarthy.

Tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel tar over PSG og erstatter Unai Emery, skriver ESPN.

Mundo Deportivo skriver at Barcelonas André Gomes har spurt om å bli solgt fra klubben etter to sesongen med lite spilletid.