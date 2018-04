Ford Focus var i flere år en storselger i det norske markedet. Bilen som etterfulgte smått legendariske Escort har særlig markert seg med gode kjøreegenskaper.

De siste årene har det imidlertid gått ganske trått. Focus har havnet i skyggen av flere konkurrenter, samtidig som mange av de tidligere kjøperne heller har valgt crossovere og SUV-er. Det hjalp heller ikke at elbil-utgaven av Focus ble en flopp, mens erkerival Golf har solgt i bøtter og spann som elbil her hjemme.

Elbil og ladbar hybrid

Nå er det like før en helt ny Focus debuterer. Det skjer i London, i neste uke. Vi i Broom er til stede der, og er i likhet med mange andre spent på hva Ford kommer til å vise oss.

Den nye modellen er utviklet i Europa. Det som er klart, er at Focus denne gangen vil komme i en rekke varianter. Karosserimessig er det snakk om femdørs kombi og stasjonsvogn. Vi kommer til å få en eksklusiv Vignale-versjon, dessuten en Active-utgave med offroadstyling og sannsynligvis 4x4.

For det norske markedet er det særlig interessant at nye Focus ifølge ryktene vil komme som både elbil og ladbar hybrid.

Første Focus debuterte tilbake i 1999. Det har skjedd MYE i bilmarkedet siden da.

Elektrisk rekkevidde

På dagens Focus er det ikke vanskelig å se at elbil-versjonen har kommet til etter at bilen ble utviklet. Blant annet opptar batteripakken mye plass i bagasjerommet.

Den nye er bygget på en ny plattform, der man har tatt høyde for elektriske utgaver helt fra starten av. Det vil både elbilutgaven og den ladbare hybriden nyte godt av.

Så langt har det ikke kommet noen informasjon om den elektriske rekkevidden. Men her bør Ford minst legge seg på samme nivå som nye Nissan Leaf. Det vil si en rekkevidde på rundt 300 kilometer etter den nye WLTP-normen. Kanskje også mer.

Ford går for et ganske tradisjonelt kombi-design på nye Focus, noen vil nok kanskje savne litt mer særpreg.

Ryddigere innvendig

Designmessig er det grunn til å vente at Ford tar med seg linjer fra lillebror Fiesta. Det ser vi også på bildene av en sterkt kamuflert Focus som Ford selv har sendt ut.

Innvendig skal det bli betydelig ryddigere enn på dagens versjon. Her har særlig dashbordet fått kritikk for å være i overkant rotete, med mange knapper og brytere. Nå er det grunn til å vente et mer enklere og sannsynligvis også mer eksklusivt design. De fleste funksjonene skal styres fra en stor skjerm i midtkonsollen.

