Politiet fikk melding om ulykken klokken 1.55 fredag.

Ifølge Vest politidistrikt skal to personer være skadd. Tilstanden er alvorlig for en av dem. Begge er fraktet til Førde sykehus.

Det er fortsatt ikke klart hvor mange personer som har vært involvert i ulykken.

Kjedekollisjon

Trolig har et vogntog sakset på det glatte føret, og kjøretøyene bak har kjørt i denne.

– Fire lastebiler og en personbil har sklidd inn i hverandre. Det er glatt på stedet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit til NTB.

Det er sendt strøbiler til stedet.

Veien er stengt der ulykken har skjedd, som er like vest for Seltatunellen, men politiet tror veien skal være ryddet innen et par timer.

Helse Førde meldte på Twitter at fem ambulanser, lege, luftambulanse og redningshelikopter rykket ut til stedet.

Ifølge politiet har det så langt ikke vært flyvær for luftambulansen.

Flere meldinger om glatte veier

Også politiet i Møre og Romsdal melder om svært glatte veier og trafikkuhell. En personbil skled av veien og rullet over på taket natt til fredag.

Det ble ingen alvorlig personskade her.

I Sveio i Rogaland har en søppelbil veltet på fylkesvei 47. Det ligger mye søppel i veibanen, melder politiet.

– Det er såpeglatt på stedet. Sjåføren sier seg uskadd, melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

Ved Tynset kjørte en bil med tre hester i en hestehenger inn i en lastebil natt til fredag. En av de tre hestene ble berget ut. Brannvesenet er på vei for å redde ut de to siste. Også her er det glatt.

I fjellet er det uvær, og både Hardangervidda og Hemsedalsfjellet er kolonnekjørt.