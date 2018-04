I likhet med Ole Einar Bjørndalen har Martin Johnsrud Sundby slitt voldsomt med hjerteflimmer. I 2011 ble Oslo-gutten hentet av helikopter etter et anfall ute på treningstur i marka.

– Man blir veldig, veldig redd i perioder når man har det her. Når det står på, så får man tanker som ikke er så veldig hyggelig å ha som idrettsutøver, sier Sundby.

Fikk angst

Han innrømmer at han brukte mange år på å bli kvitt redselen for anfallet - selv om samtlige leger fortalte han at det ikke var farlig, men bare ubehagelig.

– Jeg var avhengig av å vite hver minste detalj om dette her, og nærmest bli doktor på området for å slå eg til ro med at det ikke var farlig, smiler Sundby.

Han skryter av oppfølgingen han fikk av Olympiatoppen hjemme. Selv om ikke det var nok.

– Jeg dro til Tyskland for å få noen undersøkelser. Jeg fikk veldig god behandling. Men jeg var avhengig av det, for jeg fikk jo også en hjertenevrose, eller en hjerteangst på disse tingene, og trengte god oppfølging.

I et intervju med TV 2 i 2011, fortalte en ærlig Sundby at dødsangsten hadde vært der.

– Når det står på som verst, så tror man jo at man dør, sa han den gangen.

– Er det sånn at du er redd fortsatt?

– Nei, heldigvis. For det var krevende de årene jeg var så engstelig.

Usikker dersom plagene hadde fortsatt

Mens Bjørndalen har lagt opp som en direkte følge av alle problemene rundt hjerteflimmer, så har det heldigvis gått bedre med Sundby. Men han er usikker på om han hadde satset videre, dersom problemene hadde fortsatt.

– Jeg har vært heldig i ettertid, så jeg har hatt lite problemer med det. Jeg vet ikke hvordan ting hadde vært hvis disse tingene hadde stått på. For det hadde vært en mer krevende operasjon tror jeg dersom det hadde skapt mye problemer.

Han mener at norske utøvere får god nok oppfølging.

– Det er jo etterhvert mange som har hatt dette. Noen bare fnyser av det og går videre, mens for meg var det viktig å få alle svar, sier Sundby.

Torsdag fortalte TV 2 at det ikke finnes forskning på hvorfor toppidrettsfolk får denne hjertesykdommen som vanligvis ellers bare rammer eldre og mennesker i svært dårlig form.

TV 2 har vært i kontakt med Olympiatoppens sjefslege Roald Bahr, som sier at han gjerne ser at noen ønsker å forske på dette. Og sier at toppidrettssenteret da vil oppfordre alle utøvere å delta i et slikt forskningsprosjekt.

Dessverre er det slik at Olympiatoppen ikke har midler til å drive slik forskning selv, så man er avhengige av at initiativet kommer fra andre fagmiljøer - både med faglige og økonomiske ressurser.

Hjerteflimmer er ikke farlig for unge og sunne mennesker, men når man blir eldre kan hjerteflimmer utløse hjerneslag som kan være livsfarlig.