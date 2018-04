FNs sikkerhetsråd møttes torsdag kveld klokken 21 norsk tid for å drøfte situasjonen etter nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

Det var Russland selv som ba Sikkerhetsrådet om møtet.

Nervegiftangrepet har ført til en svært betent politisk og diplomatisk strid mellom Russland på den ene siden, og Storbritannia og deres allierte på den andre siden.

Britiske myndigheter mener Russland sto bak forgiftningen, og over 20 land, blant dem Norge, har beordret russiske diplomater hjemsendt. Russland har avvist å ha hatt noe med saken å gjøre og har varslet mottiltak ved å sende hjem like mange utenlandske diplomater fra Russland.

Julia Skripals tilstand er nå bedre, men for Sergej Skripal er tilstanden fortsatt kritisk.

Frontalangrep

Russlands ambassadør Vasily Nebenzya var ikke nådig i beskrivelsen av Storbritannias anklager mot Russland under sin uttalelse under torsdagens krisemøte.

– Jeg vet ikke engang hva jeg skal si om dette. Det er som om dere mater det absurde. Kunne dere ikke funnet på en bedre falsk historie? Dere leker med ilden, og dere kommer til å angre. London har forgiftet vårt forhold til andre land, sier Nebenzya ifølge Sky News.

Storbritannia har utvist 23 russiske diplomater etter nervegassangrepet. USA og flere europeiske land fulgte etter og utviste russiske diplomater, noe som fikk Russland til å svare med samme mynt og utvise vestlige diplomater.

Russland har forespurt en felles granskning av angrepet, men dette har blitt blankt avvist av Storbritannia.

Nebenzya bedyrer Russlands uskyld i saken, og mener det er flere ubesvarte spørsmål knyttet til angrepet.

– Hvorfor skulle vi vente åtte år, for så å gjøre dette to uker før presidentvalget, og to måneder før VM i Russland? Hvorfor så offentlig?

Han påpeker også at «de som forsøkte å drepe Sergei og Yulia valgte den mest risikable og farlige metoden – de fullførte ikke engang jobben».

Vil komme til bunns i saken

Nebenzya insisterer på at Russland vil komme til bunns i saken, og anklager britiske myndigheter for å gjøre narr av Russland ved å «legge 30 versjoner av historien på bordet».

– Det er mange versjoner fordi det ikke er nok bevis eller fakta. Vi vil komme til bunns i saken.

Han mener også at Storbritannias «anti-Russland-kampanje» må ha vært forberedt på forhånd fordi den var godt koordinert.

– Ildspåsetter som etterforsker egen brann

I sitt motsvar sier Storbritannias ambassadør Karen Pierce at Storbritannia ikke ønsket dette møtet, men er glad for muligheten til å gi Russland den oppklaringen de har bedt om.

– Angående beviser mot Russland, så er det kun en domstol som kan fordele skyld. Men når vi sier at russisk ansvar er «høyst sannsynlig», så reflekterer det hvor sikre vi er, sier Pierce.

– Russland er som en ildspåsetter som vil etterforske sin egen brann.

Hun legger til at de ikke vil ta i mot leksjoner fra et land som har gjort så mye for å blokkere en skikkelig etterforskning av kjemiske våpen i Syria.

Pierce avsluttet sin uttalelse med å si at hun «frykter at Russland kanskje har noe å frykte selv».

USA gikk også til angrep mot Russland, og beskyldte landet for å bruke sikkerhetsrådet for å undergrave sannheten.