Etter at sykehusene i mai overtok regningen for 114 kreftmedisiner som tidligere ble betalt av Folketrygden, skal rundt ti kreftmedisiner kost-nytte-vurderes på nytt av Beslutningsforum.

En av de første ut var kreftmedisinen Lenvima.

Det fikk store konsekvenser for 39 år gamle Berit Hamre Myrland fra Asker.

Berit har kreft i skjoldbruskkjertelen med stor spredning, og Lenvima er hennes siste håp for å få mer tid med sin to år gamle datter.

Medisinen kan forlenge livet hennes med måneder eller år.

Siste håp

Torsdag 1. mars skulle hun fått første behandling, men samme dag fikk hun beskjed om at norske helsemyndigheter nå har bestemt at medisinen er for dyr.

– Legen min sa at hun hadde fått beskjed samme dag om at hun ikke kunne foreskrive det lengre, forteller Berit.

Hadde Berit startet med behandlingen bare fire dager tidligere, før Beslutningsforum sa nei, ville hun fått medisinen i dag i likhet med de fem andre pasienter ved Radiumhospitalet som kom i gang med behandling før det ble nei fra Beslutningsforum den 26. februar.

Kreft lenge

Berit var 28 år da hun fikk beskjed om at hun hadde kreft i skjoldbruskkjertelen. I mange år var hun helt symptomfri, men i fjor høst oppdaget legene at kreften hadde spredt til store deler av kroppen.

– Det er egentlig lettere å si hvor i kroppen jeg ikke har kreft, sier Berit.

– Jeg har akseptert at jeg ikke kommer til å få et langt liv, men hvert år hver måned teller jo, som jeg får med henne, sier hun og ser på datteren Sigrid.

Overført

Siden 1. mai i fjor er det ikke lengre staten som betaler for rundt 114 av kreftmedisinene som pasienter tidligere kunne få gjennom Folketrygden. Nå er denne regningen overført til sykehusene.

MED DATTEREN: Her er Berit med datteren Sigrid hjemme i Asker. Foto: TV 2

Etter det TV 2 kjenner til skal rundt ti av disse medisinene nå kost-nytte-vurderes på nytt.

Og mandag 26. februar sa Beslutningsforum nei til Lenvima, en medisin som har vært tilgjengelig i flere år. Den ble nå funnet for dyr i forhold til effekten.

– Da skjønner man hvilken vei det går. Det er veldig vanskelig. Og spesielt når man har små barn. Jeg har lyst til å være her til hun forstår hva som skjer. Fordi det at å bare skulle dø nå, hun vil jo føle seg forlatt. Det er blitt viktig for meg er å være her lenge nok til at jeg faktisk kan snakke med henne om det, sier Berit.

Ingen i Beslutningsforum hadde mulighet til å la seg intervjue av TV 2 torsdag, men Lars Vorland skriver dette i en epost:

«Vi forstår veldig godt Hamre Myrlands fortvilelse. Det å være forespeilet en behandling, som hun så ikke får, forstår vi er forferdelig. Beslutningsforum har i oppgave å prioritere hva felleskapets penger skal brukes til. Og et kriterium er at medisinene må virke, og de må ha en akseptabel kostand i forhold til effekten. Legemiddelfirmaet er velkommen til å gi et tilbud om en lavere pris, da vil vi vurdere medisinen på nytt.»

Følger ekstra godt med

Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen sier de vil følge ekstra god med på Beslutningsforum fremover.

– Da denne omleggingen skjedde la vi til grunn at det var en endring av finansieringsmodellen som ikke skulle på virke pasienter tilgang til medisiner, men det er det som er skjedd her. Da man endret finansiering fant man ut at den ikke var kostnadseffektiv lengre. Det betyr at vi må følge ekstra godt med på hva som skjer med de medisinene som skal opp til behandling i Beslutningsforum,

At medisinen som i lang tid har vært en del av Berits behandlingsplan plutselig ikke lengre er tilgjengelig for henne er vanskelig å akseptere. Det synes også Berits venninne som har startet en innsamlingsaksjon for at Berit skal kunne få behandling på et privatsykehus.

– Jeg er kjempeydmyk og veldig takknemlig. Innsamlingsaksjonen gjør at jeg i hvert fall kan starte behandlingen privat og se om dette vil hjelpe meg, Og i håp om at det vil bli gjort endringer i det offentlige, sier Berit.

Til nå er det kommet inn litt over 300 000 kroner.