Norge ble trukket i gruppe med Sverige, Portugal og Slovenia.

– Det var en helt OK trekning. Jeg tror vi har en mulighet til å gå videre i den gruppen. Uansett blir det morsomt, sa landslagssjef Gunnar Halle til NFFs Twitter-konto.

Han påpeker at Norge slo Sverige 4-0 da de møttes sist og har et godt grep om dem.

– Vi har også noe å revansjere mot Portugal og Slovenia. Portugal tapte vi ufortjent 2-3 for sist, sier Halle.

Trekningen ble gjort av Wayne Rooney, som herjet i EM-finalen for U17 i 2002.

Mesterskapet spilles i England fra 4. mai.

Også U19-landslaget er klare for EM.

– Det ser bra ut. Vi kan håpe at det er starten på en ny gullperiode for norsk landslagsfotball. Jeg syns jeg ser tendenser til at dette kan bli veldig bra, sa TV 2s fotballekspert Drillo da lagene hadde kvalifisert seg.