Lørdag kan Premier League avgjøres - også teoretisk - og det i selveste Manchester-derbyet på Etihad.

Tre poeng til hjemmelaget vil føre til at avstanden mellom de to rivalene er på 19 poeng i favør City, og med kun 18 poeng igjen å spille om etter kampslutt kan Pep Guardiolas lyseblå mestere da krones.

Det at tittelen kan sikres i kamp mot selveste byrival Manchester United, og så tidlig som i første halvdel av april, er uten tvil noe som gnager for Premier League-toer Uniteds supportere.

– Det gjør jo like vondt hver gang vi taper mot City eller Liverpool. Det blir enda verre om de direkte tar tittelen mot United. Det er veldig viktig å unngå tap, og ikke la dem få feire tittelen. Det har noe med troen inn mot neste sesong å gjøre, sier Dag Langerød til TV 2.

Han er ansvarlig redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, og har ett drømme- og ett skrekkscenario forut for lørdagens batalje på Etihad.

– Klarer vi å stoppe City fra å ta ligatittelen mot oss, ville det vært fantastisk. De vinner jo ligaen uansett, det er bare et spørsmål om når. Det som kan hjelpe på er jo om Pep Guardiola er stresset over 0-3-tapet mot Liverpool i Champions League, og kanskje hviler noen av sine beste spillere til returoppgjøret. Bare så lenge vi ikke taper mot et reservepreget City-lag, for det hadde vært det verste, sier Langerød.

I videovinduet øverst ser du en annen Manchester United-fan - kultsupporteren Andy Tate - og hvordan han vil føle seg om det blir tap lørdag!

City-supporter: – Vi vil kunne minne dem på det i mange, mange år

I motsatt supporterleir - Manchester Citys norske supporterklubb - ser man åpenbart på lørdagens oppgjør med andre øyne.

– Det er som Vincent Kompany selv har sagt, «A once in a lifetime opportunity». Det viktigste er å vinne serien, ikke mot hvem, men å sikre tittelen mot United er jo selvsagt en bonus som en ikke kan se vekk ifra. Ingen United-supportere vil synes det er noe gøy, og det vil jo City-supporterne bruke til sin fordel. Så om det skulle skje, så vil vi kunne minne dem på det i mange, mange år, sier pressekontakt Ole Fuglestad.

City-legende: – Må vinne mye over tid

I England er Manchester City-fansen også allerede klare for å feire, og blant dem som spår at feiringen kan komme til å vare i mange år, er Peter Barnes. Mannen som spilte over 150 kamper for de lyseblå på den siste delen av 70-tallet, gikk senere i karrieren også til Manchester United. 60-åringen er klar på hva som må til for at City skal kunne overta hegemoniet i byen.

– Man må være stabile og kunne vinne mye over tid, slik United gjorde under Sir Alex Ferguson. Vi har heller ikke vunnet Champions League, og det står nok øverst på listen til City-eierne, sier Barnes til TV 2.

Kun fem spillere har representert begge klubber i Premier League-æraen, men før den moderne fotballen tiltok for alvor, var det ikke så uvanlig.

– Det er nok vanskeligere i dag. Det er som en krig i dag, med de unge supporterne. I vår tid fikk man høre det også, men det var det som skjedde på banen som betydde noe. I dag så hater supporterne deg om du går fra den ene Manchester-klubben til den andre. Det har forandret seg siden vi spilte, forteller Barnes, som ble solgt fra Old Trafford etter kort tid i klubben da Sir Alex Ferguson overtok Manchester United i 1986.

Law gleder seg over at begge lag er så gode

Den kanskje aller mest kjente historien om spillere som har representert begge klubber, er nok den om Manchester United-legenden Denis Law. Skotten som både vant ligaen to ganger, europacupen en gang og ble kåret til Europas beste spiller i sin tid i Manchester United, gikk senere til City, der han i 1974 scoret et mål mot sin gamle klubb - med hælen - som var sterkt medvirkende til at de røde djevlene rykket ned den sesongen. Nå ser fotballegenden det som utelukkende positivt at byen Manchester er hjem for to av Englands beste lag.

– Det er utrolig bra for Manchester som by å ha to fantastiske lag. Da jeg spilte, var vi uvenner på banen i 90 minutter. Etter kampen var vi bestevenner. Da gikk vi på pub sammen etter kampene. Det var i gamledager, og jeg er ikke så sikker på at det skjer i dag, forteller nå 78 år gamle Law til TV 2.

Han er, sammen med George Best og Bobby Charlton, hedret i den svært kjente «United-trinity»-statuen utenfor Old Trafford, og er tydelig på én ting forut for lørdagens oppgjør.

– Det vil virkelig ikke være bra for United om City vinner ligaen i den kampen, sier han.

Se reportasje med de to legendene, en video som også inneholder Laws berømte hælsparkscoring, her. Artikkelen fortsetter under videoen:

Uniteds-supporterleder: – United har mye mer sjel

De to fotballegendene er ikke alene om i disse dager å få spørsmål om hvorvidt det er i ferd med å foregå et maktskifte i fotballbyen Manchester, der storebror Manchester United med 20 ligatitler nå for tredje gang på sju sesonger må se City vinne ligatittelen. I samme periode har United selv kun vunnet én gang, men har til gjengjeld fremdeles 15 ligatitler mer enn rivalene selv etter inneværende sesong. Uniteds skandinaviske supporterleder vil ikke være med på at de lyseblå har overtatt som storebror.

– Nei, jeg føler ikke det. De er bedre enn United akkurat nå, men ikke i nærheten av United med tanke på nyere og eldre tid, selv om de var gode på 60-tallet. Det jeg føler er at United har sjel, i mye større grad enn City. City-fansen har vært der hele veien, men når det gjelder sjel så bruker de mer penger enn United på spillerkjøp, og det er trist at de sjeldent bruker det de har fra sin fantastiske ungdomsavdeling, og at de for eksempel har seks mann på benken i stedet for å ta med en Diaz eller Foden som er veldig gode spillere, sier Langerød, og fortsetter:

– Men det er forskjell i sjel. City med eierne sine gjør alt for å vinne. De ofrer alt for å være best akkurat nå. Det handler om suksess. Da bruker man ikke en Foden, og da kjøper de heller venstreback nummer fire. Jeg synes ikke du finner den samme sjelen i City som du finner i United, Liverpool og Arsenal, sier Langerød.

City-supporterens svar: – Som å kaste stein i glasshus

City-supporter Fuglestad synes tittelen storebror eller lillebror er helt irrelevant, og gleder seg i stedet over at City er det beste laget akkurat nå. Han gleder seg i tillegg over klubbens akademi, og har også et tydelig svar til sin kollega i motsatt supporterleir.

– Citys eiere har brukt en milliard på et nytt akademi. Det er klart de har lyst på suksess på kort sikt, men alle handlinger og investeringer beviser at de jobber mot en langsiktig plan om bærekraftig suksess. Jeg er helt sikker på at dette akademiet vil få fram mange nye spillere for A-laget de neste årene. Diaz og Foden er blitt matchet forsiktig. De er tross alt veldig unge ennå, men kommer til å bli viktige brikker for City i fremtiden. I tillegg har City flere akademi-spillere på utlån, som vi håper kommer inn i stallen neste sesong, som for eksempel Maffeo og Garcia. Når det gjelder kritikk av pengebruk på spillerkjøp, så begynner det hele å bli litt kjedsommelig. Og når det i tillegg kommer fra United, så blir det nesten litt komisk.

– Når det gjelder om klubben har sjel eller ikke, så er nok det avhengig av øyet som ser. De aller fleste City-supporterne vil si at klubben har gjort det de kan for å ta vare på sjelen i klubben. Men det er ikke til å unngå at noe har gått tapt i den kommersielle satsingen, men det er stort sett likt for alle klubbene i Premier League. Alle er avhengig av inntekter for å kunne overleve og for å hevde seg i konkurranse med de andre. Og jeg vil gjerne minne om at United var den første klubben som solgte sjelen si da de gikk på børsen for å oppnå kommersiell og finansiell suksess. Så igjen, det blir litt som å kaste stein i glasshus, sier Fuglestad.

Supporterlederen til United har også bitt seg merke i en kommentar fra TV 2s Premier League-ekspert fra tidligere i denne sesongen vedrørende en av sitt lags unge spillere.

– Jeg husker Simen Stamsø Møller i TV 2 sa at han ville likt å sett Marcus Rashford bli trent av Pep. Da skulle jeg gjerne sett Foden og Diaz i United, og se hvor mye spilletid de ville fått der, sier Langerød.

Stamsø Møller føler for å nyansere sin uttalelse fra tidligere i sesongen, og mener situasjonen vedrørende Citys unge talenter ikke er sammenlignbar foreløpig.

– Mitt poeng med Rashford var at han ikke har utviklet seg så mye de siste to årene som han kunne ha gjort dersom han hadde en manager som la mer vekt på detaljer i den offensive delen av spillet. Han er et bedre råprodukt enn Sterling, som har vært fantastisk under Guardiola. Og så skal Phil Foden selvfølgelig ikke spille på bekostning av David Silva eller Kevin De Bruyne. Han er 18 år og har fått noen sjanser allerede. Jeg ser en framtidig storspiller i Foden, og han har en perfekt manager i Guardiola, sier TV 2s kommentator -og ekspert.

TV 2-ekspert: – Denne uken kan bli smertefull for City

TV 2-ekspert Stamsø Møller er enig med supporterlederen i at det ikke er noe automatikk i at City nå har overtatt som storebror i Manchester, til tross for denne sesongens overlegenhet. Han mener også begge klubber bør være fornøyd med hvordan Premier League-sesongen har utartet seg.

– Jeg vet ikke akkurat hvordan det med storebror og lillebror regnes ut, men selv om City er i vekst, er United selvsagt den største klubben. Men lillebror kan være best, og det er vel tilfellet nå. I ligaen synes jeg begge Manchester-lagene skal være fornøyde denne sesongen. City har vært det suverent beste laget, og har spilt lag av banen uke ut og uke inn. De har satt en ny standard, og flere lag har måttet resignere allerede før fem minutter har vært spilt av kampene. Samtidig har Jsoé Mourinho fått veldig gode resultater ut av sitt mannskap, nysigneringene har fungert bra, og så har det selvsagt hjulpet å ha en fantastisk De Gea bakerst, sier han.

Stamsø Møller tror også Manchester United-fansen har mer å vinne enn å tape akkurat i den kampen som kommer lørdag.

– Når det gjelder akkurat denne kampen, så tror jeg at det for Manchester United-supporterne vil være slik at gleden av å snyte City for en ultimat seiersrus etter derbyet vil være større enn sorgen av å tape og måtte se City feire. Alle vet jo at City blir seriemestere, men denne uken kan faktisk bli smertefull for dem, sier han, med klar henvisning til midtukens brutale City-nederlag mot Liverpool i Champions League.

– United-fansen skriker etter en god kamp

Nettopp den Champions League-kampen er noe Manchester Uniteds norske supporterleder skulle ønske kunne vært en mal for hans lag å legge seg på i lørdagens kamp. De siste oppgjørene mot byrivalen har nemlig vært svake fra hans lags side, men reflekterte Langerød peker på åpenbare poenger rundt hvorfor det neppe blir samme tilnærming fra hans gutter i lørdagens storkamp.

– Vi tapte veldig fortjent mot City både i år og i fjor, og spilte uavgjort mot dem i fjor, men det var ikke en god kamp av United det heller. United-fansen skriker etter en god kamp og håper United kunne møtt City slik Liverpool gjorde i kvartfinalen, med kontringer og bra angrepsspill, men problemet til United denne sesongen har vært at laget er for dårlig med ball. Når vi har sjansen offensivt, så blir det et enkelt balltap eller en pasning som er for dårlig. Man kan mene mye om manageren, men man må også se på spillerne, sier Langerød.

– Ingen lag i England har spilt ball i hatt med lag som City gjør denne sesongen

Mange har også forsøkt seg på sammenligninger i historisk perspektiv når de skal beskrive hvor gode denne sesongens utgave av Manchester City er. Sterke TV 2-stemmer som Øyvind Alsaker og Brede Hangeland er blant dem som har brukt uttrykk som «tidenes beste Premier League-lag» for å beskrive dem, men hvorvidt det i Manchester United-historien finnes lag som har vært bedre enn 2017/18-utgaven av Manchester City vil nok ekspertene til evig tid strides om.

– Det er umulig å definere, men ingen lag i England har spilt ball i hatt med lag som City gjør denne sesongen. Denne uken har jeg sett alle målene til City på nytt, og det er virkelig rundspilling i omtrent alle kamper. Jeg kunne laget en topp ti-liste over mål hvor en City-spiller scorer i åpent mål, sier Stamsø Møller.

Manchester Uniteds supporterleder Langerød er også imponert over det byrivalen har fått til denne sesongen, men nevner flere eksempler på lag som potensielt kunne matchet Pep Guardiolas tittelsøkende gjeng.

– Det City gjør denne sesongen er veldig bra. Jeg ser ikke så mange andre lag som kunne tatt så mange poeng under Sir Alex Ferguson, men kanskje The Invincebles til Arsenal kunne klart det. Men ser man tilbake til Matt Busby-tiden, og 90-tallet med The Treble og 2000-lagene med Ronaldo og Tevez, så har vi i Manchester United også hatt noen veldig gode lag som kunne gitt dette City-laget kamp, sier Langerød.

CIty-supporter Fuglestad synes det er vanskelig å svare på hvorvidt det har vært United-utgaver opp gjennom årene som kunne matches dagens City-lag, og slutter seg til Barnes' tidligere kommentar om at det nå handler om å gjenskape suksessen.

– For det første er ikke sesongen slutt, og for det andre så er det veldig vanskelig å sammenligne et lag fra en annen tidsperiode. Ulike utgangspunkt, ulike spillere og mange andre ulike faktorer gjør det vanskelig å sammenligne lag mot lag. Det letteste er å sammenligne lag fra samme sesongen, og ikke lag i historien. Men når det er sagt, så må først City gjenskape suksess ved å forsvare tittelen. Det har City aldri gjort før. Når de eventuelt gjør det, så kan vi snakkes igjen, sier City-supporteren

Kan overta to Manchester United-rekorder lørdag

Triumf lørdag vil ikke bare 100 prosent sikre tittelen i sesongen 2017/18, men også sørge for at City overtar to av Uniteds Premier League-rekorder. Både tidligste dato for sikring av tittelen (fra 14. april i 2000/01-sesongen til 7. april i år) og antall kamper igjen når tittelen sikres (fra fem i 00/01 til seks i år) vil overtas av City om tre poeng blir igjen på Etihad. Akkurat det at rekorder kan kommet til å bli overskrevet til rivalene, er ikke noe Langerød ser veldig tungt på.

– Helt ærlig så bryr jeg meg ikke om det om de vinner tittelen før vi gjorde en gang. Det er jo gøy om vi har en av de rekordene, men det er ikke noe man tenker på, sier han.

De to rekordene er bare noen av dem City kan slå denne sesongen. Se flere i faktaboksen under! Artikkelen fortsetter under boksen.

Citys jakt på Premier League-rekorder * Tall fra Opta Statistikk Nåværende Premier League-rekord Man City 2017-18 (til nå) Seire 30 (Chelsea 2016-17) 27 Hjemmeseire 18 (Chelsea 2005-06, Man Utd 2010-11, Man City 2011-12) 14 Borteseire 15 (Chelsea 2004-05) 13 Poeng 95 (Chelsea 2004-05) 84 Hjemmepoeng 55 (Chelsea 2005-06, Man Utd 2010-11, Man City 2011-12) 43 Bortepoeng 48 (Chelsea 2004-05) 41 Mål scoret 103 (Chelsea 2009-10) 88 Målforskjell +71 (Chelsea 2009-10) +67 Avstand til nr to 18 (Man Utd 1999-00) 16 Dato for tittelsikring 14. april (Man Utd 2000-01) 7. april (ved seier lørdag) Kamper igjen ved sikring 5 (Man Utd 2000-01) 6 (ved seier lørdag)





– Med litt bedre taktiske vurderinger, hadde de hatt en bedre sjanse til å vinne alt

​I stedet gleder Manchester Untied-supporteren seg over at ikke Guardiolas lag har muligheten til å vinne fire troféer denne sesongen, slik de lenge var i rute til. I FA-cupen ble det nemlig stopp mot Wigan i februar, og dermed brast drømmen om en kvadruppel i Etihad-troféskapet.

– Det var jeg bekymret for, for det er det ingen andre lag i England som har klart. Men de røk mot Wigan i FA-cupen, og nå ser det ut som de kanskje roter det vekk mot Liverpool i Champions League også. Jeg tror kanskje Pep Guardiola er litt for naiv. De skal spille Pep-måten, og det er ingen andre alternativer til det. De er et mye bedre lag enn Liverpool, og med litt bedre taktiske vurderinger, så hadde de nok hatt en bedre sjanse til å vinne alt, sier Langerød.

Avslutningsvis har TV 2 Sporten også stilt de to representantene fra supporterklubbene fire spørsmål om deres klubbers innsats denne sesongen.

Hva tenker du om sesongen som har vært?

Ole Fuglestad, Manchester City Sesongen har vært veldig bra så langt. City har aldri hatt mer poeng, flere seiere og flere mål på dette tidspunktet i sesongen. De av City-tilhengjarane som ikke er fornøyde med denne sesongen, hadde trolig ikke blitt glad for å vinne 73 millioner i Lotto heller! Dag Langerød, Manchester United:

– Ganske bra, faktisk. Vi ønsker selvsagt å kjempe om tittelen, men der er vi ikke. De fleste hadde jo et håp siden Mourinho alltid vinner tittelen i sin andre sesong, men det har vært en realistisk sesong. Vi er fremdeles ganske langt bak tittelen i år også, men det er den beste sesongen etter Sir Alex forsvant og første gang vi er topp-tre siden hans tid. Så jeg er stort sett fornøyd med det. Det er jo en diskusjon om spillestil, men vi har vært så langt unna, og nå er vi best av de nest beste. Vi har scoret flere mål, sluppet inn færre og tatt flere poeng enn de forrige sesongene, og vi begynner å bli god mot de beste. United-fans må slutte å tenke på Sir Alex, det er gamle dager. Sannheten er at vi har vært så langt unna de beste, og City er ikke noe å gjøre med, for de har spilt fantastisk i ligaen, men Liverpool og Tottenham har spilt veldig bra de også, men dem er vi foran og har ligget foran dem hele sesongen. Likevel er det knyttet negativitet til laget. Forventningene må legges til side.



Hva har vært høydepunktet denne sesongen?

Ole Fuglestad, Manchester City: Det har vært mange høydepunkter, og stort sett alle kampene har jo vært et høydepunkt. Men noe som har festet seg på minnet er hvordan Arsenal ble utspilt i ligacupfinalen, og så på Emirates. City har tradisjonelt sett hatt store problemer borte mot Arsenal, i likhet med mange andre lag, faktisk. Dag Langerød, Manchester United:

– Det var utrolig deilig å slå Liverpool. Alle mine kompiser er Liverpool-supportere, så det er deilig. De kan komme til seminfinalen eller finalen i Champions League, så lenge de ikke vinner turneringen. Vi slo dem, og så kan vi gå frem og tilbake om hvem som har flest CL-titler og PL-titler, men vi slo dem i år. Det var en deilig kamp der vi dominerte taktisk og til og med tok Salah ut av kampen. Det er deilig å ligge på 2. plass hele sesongen, og det har ikke vært noe tvil om CL-plass denne sesongen. Det er viktigere å vinne over Liverpool. De er større enn City

​ Hva har vært den største skuffelsen denne sesongen?

Ole Fuglestad, Manchester City: – I mangel på noe bedre forslag, så får jeg nevne kampen mot Wigan. Det var mange av spillerne der som ikke spilte opp mot sitt beste. Dag Langerød, Manchester United:

– Uten tvil å tape hjemme mot Sevilla i Champions League. Vi hadde kun tapt mot ett lag på Old Trafford på 21 måneder, og det er City. Ingen lag i England har slått United på Old Trafford, og så taper vi mot Sevilla. Det var trist med måten det skjedde på, med bom taktisk og spilleruttak. Og så klarte ikke vi å endre på det. Men jeg synes det er dumt at fansen begynner å snakke om Mourinho etter den kampen, Vi snudde kampen mot Chelsea, og vant mot Liverpool. Vi hadde ikke vunnet Champions League uansett. Men den kampen var det store skuffelsen, den var helt ræva. Jeg trodde ikke de var mulig med Mourinho sinde hjemmeprestasjoner denne sesongen. Hvis du skulle trille en terning på sesongen til laget ditt, hva ville det blitt?

Ole Fuglestad, Manchester City: – Det blir terningkast 6. City er på toppen av tabellen, har alt vunnet ligacupen og spiller den beste og mest underholdende fotballen vi har sett noen gang. Og samtidig tror vi bare dette er starten på noe stort. City har en ung stamme i laget som bare vil bli bedre med årene. ​Dag Langerød, Manchester United:

– Det avhenger litt av FA-Cupen. Det er troféene som gjelder. Vi skal ikke bli sånn at vi skal være fornøyd med å stoppe noen andre, og ikke vinne noen titler. Vinner vi FA-cupen og tar andreplassen i ligaen, fremfor fantastiske Liverpool og Tottenham, så er jeg kanskje på en femmer. Men drodler det ut og vi taper plasseringer i ligaen og ryker mot Tottenham i FA-cupen, så er jeg kanskje nede på en 3er eller 4er på terningen.

