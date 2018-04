Norge – Island 31-29:

Et noe rustent norsk mannskap slet seg til en 31-29-seier mot Island i den første kampen i Gjensidige Cup torsdag.

– Dette ble et slit for Norge. Det ble kamp helt inn, og det er jo fint det for de nøytrale. Men med seks ferskinger så var det mange nye som fikk prøve seg. Og unge, ferske islendinger imponerte, poengterte TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Det er den beste treningen du kan få det, å spille noen jevne kamper. For Island ga Norge skikkelig kamp hele veien, konkluderte TV 2-ekspert Bent Svele.

Kaptein Bjarte Myrhol ble Norges toppscorer i seieren med sju mål mot Island.

Norges keeper Kristian Sæverås ble kåret til Norges beste spiller mot Island i det som var 21-åringens femte landskamp.

– Det er det jeg har drømt om, i hvert fall første omgang. Jeg var selvfølgelig nervøs, men gruet meg ikke til å spille. Da jeg kom inn var jeg veldig glad. Jeg vil fortsette slik jeg gjorde idag på landslaget, sa han til TV 2 Sporten etter kampen.

Trener Christian Berge var mellomfornøyd med resultatet.

– Det var mye trøbbel. Noe var bra, men det så ut som det var Bergens-mesterskap i stussing en periode. De nye som kom inn, som Hermann Vildalen og Kristian Sæverås blant annet, gjorde det bra, sa trener Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Island kjempet seg tilbake

Norge fikk en god åpning i oppgjøret mot Island i Gjensidige Cup.

Christian Berges menn tok kommandoen fra start, og ledet 4-1 etter bare noen minutters spill.

Men så slo Island tilbake. 14 minutter ut i kampen var stillingen 6-6.

Lagene fulgte hverandre til 10-10, før Kristian Bjørnsen kunne sende Norge i ledelsen 11-10 etter 23 minutter.

Island viste både tæl, vilje og trøkk og holdt følge med Norge ut omgangen. Til pause var stillingen 14-13 i Norges favør, etter at Kristian Bjørnsen nok en gang hadde sendt hjemmelaget i ledelsen med ett mål.

Jevnt også etter pause

Åpningsminuttene av andre omgang ble like jevnspilt som før pause. Norge beholdt en knepen 15-14-ledelse.

Men så våknet Christian O'Sullivan og Norge. De økte ledelsen til 17-15 og deretter 18-16 etter tre kjappe mål av Christian O'Sullivan.

Noen minutter senere ledet Norge med tre mål, 21-18. Island svarte imidlertid igjen, og reduserte raskt til 20-21.

Bjarte Myrhol sendte Norge i ledelsen 24-23 drøye ti minutter før full tid. Sju minutter før slutt ledet Norge knepent 28-26. Myrhold sendte så Norge med sitt sjuende mål 29-26 kort tid før slutt.

Norge kunne til slutt juble for seieren med 31-29.