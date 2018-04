Lillehammer - Storhamar 5-4

​Se sammendrag øverst

Den andre finalekampen mellom Mjøs-rivalene Lillehammer og Storhamar ble en målrik hockeythriller for historiebøkene.

– Jeg har helt gåsehud, utbrøt en engasjert Ole Eskild Dahlstrøm, som var TV 2s ekspertkommentator, da Storhamar reduserte til 4-5 fire minutter før full tid.

Der den første kampen var en oppvisning fra Storhamar, ble den andre en batalje der Lillehammer var best, men Storhamar nektet å gi seg.

Brett Camerons to scoringer hjalp Lillehammer til seier og utligning til 1-1 i best av sju-serien.

– Det betyr veldig mye for hele byen. Vi gikk med halen mellom beina hjem etter forrige match, men vi kommer ut som et nytt lag og viser vi er med og kjemper om gullet, sa Lillehammers Sondre Bjerke til TV 2 etter kampen.

Vanvittig langskudd

Et bestemt Lillehammer åpnet friskt i en fullsatt Kristins hall og markerte seg med noen store sjanser i åpningsminuttene.

Den største misbrukte sjansen stod derimot Storhamars nøkkelspiller Kodie Curran for da han etter seks minutter kom alene med keeper og satte pucken i stolpen og ut fra kort hold.

Det markerte at Storhamar tok over initiativet, noe som resulterte i et vidunder av en scoring minuttet senere.

Kodie Curran sendte pucken til en helt ledig Christian Larrivée på høyresiden. Veteranen viste at han var på kontoret og fyrte pucken nådeløst i nettet med et knallhardt langskudd.

– Den må ha gått i 150 km/t! Kanskje like greit at den ikke traff noen på veien. Det er noe av det sykeste jeg har sett, utbrøt TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

Japan-bytte

Lillehammer var rystet etter scoringen, men tok seg sammen og fikk en skikkelig opptur etter åtte minutter da en kontring Dahlstrøm døpte for verdensklasse endte med utligning til 1-1 fra Joey Benik.

Men så rotet hjemmelaget det til for seg selv med et Japan-bytte. Lillehammer trodde Storhamar skulle roe ned og foretok bytter, men da gikk de gule i angrep. Mikael Zettergren, den tidligere Lillehammer-spilleren, scoret 2-1. Han har nå scoret i begge finalekampene.

– Det er svakt å bytte når du ikke har kontroll på pucken. Da blir du på isen, var Ole Eskild Dahlstrøms knallharde dom.

Hjemmelaget lot seg likevel ikke knekke. Etter et langt Lillehammer-angrep fikk de betalt for å gå i strupen på Storhamar. Til slutt fikk Brett Cameron æren av å dunke pucken i mål. Ny utligning i en underholdende periode, som viste Lillehammer i et mye bedre lys enn i forrige kamp.

Lillehammer tok ledelsen

I midtperioden var det Lillehammer som styrte kampen.

Dramatikk ble det da Steffen Thoresen tok en brutal takling på Lillehammers Brett Cameron mot vantet. Det ga Thoresen totalt tolv minutters utvisning.

Lillehammers press ble belønnet med scoring og ledelse for første gang i finaleserien. Mads Homdrom styrte inn et skudd fra Fredrik Dahl med åtte minutter igjen gikk i nettet til 3-2, og optimismen steg i Kristins hall.

– Lillehammer har vært best og leder. Det er ikke noe å si på det, konstaterte TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Nå er Kodie Curran sliten. Lillehammer legger press på ham. Han kommer ikke til å følge opp angrepene slik han har gjort hele sesongen, meldte hockeyekspert Erik Follestad fra indre bane.

– Lillehammer er så tett på nå at Storhamar føler de er i tidsklemme og ikke får til noe eget spill, supplerte Ole Eskild Dahlstrøm.

3-2 holdt seg ut perioden.

Skjøt rett i krysset

Tredjeperioden begynte med litt slitne lag, men etter fem minutter tok Storhamars Jacob Berglund ansvar og banket pucken i krysset til 3-3 etter pasning fra Victor Svensson.

– Storhamars supersvenske har vært usynlig, men så dukker han opp og legger den i krysset. Det er tegn på en klassespiller, sa kommentator Marius Skjelbæk.

– Den snerten han har i skuddet er så bra. Vi har sett den mange ganger før, roste Erik Follestad.

Scoringen fik fyr på Berglund, som storspilte følgende minuttene. Men Storhamars jakt på en lederscoring fikk en brå slutt.

Lillehammer med sluttspurt

Med ni minutter igjen var Lillehammer i angrep. Pucken spratt ut til Sondre Bjerke, som nesten fra midtstreken fyrte av et skudd, som var på høyde med Larrivées 1-0-scoring. Pucken gikk rett i nettet og hjemmelaget kunne juble for 4-3-ledelse.

– Keeper er ikke i nærheten av å ta pucken før det suser rundt ørene på ham, sa Dahlstrøm begeistret.

Like etterpå ble Lillehammer belønnet for presset sit igjen. Pucken endte opp hos Brett Cameron på bakerste stolpe. Han ordnet 5-3 med en kald avslutning.

Da kunne Lillehammer begynne å tenke på seier, men Jacob Berglund reduserte til 4-5 med fire minutter igjen. Enormt drama i Kristins hall!

Sekundene tikket mot full tid. Hjemmepublikum vekslet mellom å klappe for heltene sine og bite negler. Til slutt kunne de juble for en hardt tilkjempet, men fortjent 5-4-seier.

Neste kamp går lørdag kl. 18 på TV 2 Sportskanalen og Sumo.