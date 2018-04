På overgangsvinduets siste dag hentet Rosenborg blant andre midtstopperen Even Hovland fra Sogndal.

Hovland har en fortid som Molde-kaptein, men Ole Gunnar Solskjær sier det ikke var aktuelt å hente Hovland til rosenes by før sesongen.

– Jeg har fulgt med på Even, men vi har så mange gode midtstoppere at jeg ikke kunne hente ham hit.

Dermed går Hovland til et Rosenborg i formsvikt. To poeng på tre kamper må kunne sies å være bak skjema, selv om vi skriver tidlig april.

Bra for norsk fotball

Solskjær vil ikke si at kjøpene Rosenborg har gjort i det siste tyder på panikk, men mener det er positivt at Trondheimsklubben sprer pengene sine.

– Det er bra at pengene rullerer. Nå har de brukt noen kroner som har gått til norske klubber. Det tror jeg er bra for norsk fotball til syvende og sist.

Solskjær og Molde reiser til Lerkendal på søndag, og moldetreneren fastslår at et Rosenborg som enda ikke har vunnet denne sesongen fortsatt utgjør en formidabel oppgave.

– Det er viktig at vi håndterer at vi møter Norges beste lag gjennom de siste sesongene. Det blir en kjempetest for ungguttene mine.

Vinner Molde på søndag, får de en luke på ti poeng ned til Rosenborg med fire kamper spilt.