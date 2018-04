Se Paris-Roubaix på TV 2 og Sumo fra 10:30 på søndag

Det sier rudsbygdingen til TV 2 i Frankrike, tre dager før Paris-Roubaix.

Avsløringene rundt Wiggins' medisinbruk og Team Skys påståtte uetiske bruk av medisiner har nok en gang satt sykkelsporten i et veldig lite flatterende lys.

Ifølge anerkjente David Walsh er Wiggins en doper som bør miste Tour de France-seieren sin fra 2012.

– Håper de snart blir ferdige med den diskusjonen

Rapporten, utarbeidet av kulturkomiteen i det engelske parlamentet, siterer anonyme kilder som spesifikt påstår at flere på Sky-laget til Touren i 2012 skal ha gjort som Wiggins og skaffet seg et såkalt medisinsk fritak (TUE) for å bruke stoffer som vanligvis er forbudt.

– I rapporten kan man lese om «uetisk» medisinbruk, blant annet. Er det noe du kjenner deg igjen i fra den tiden, eller er det helt ukjent for deg?

– Jeg kjenner meg absolutt ikke igjen i det. Jeg har egentlig ikke noe å kommentere angående det. Jeg vet ikke hva som skal komme i den rapporten, men jeg kjenner meg absolutt ikke igjen, sier 30-åringen.

– Føler man at man blir angrepet uten å få forsvare seg her, slik flere på Sky-laget sier?

– Jeg føler at jeg ikke har noe med det å gjøre. Jeg har ikke så mye å si om det. Jeg håper de snart blir ferdige med den diskusjonen der, for jeg kjenner ikke til det. Så får man se hva som kommer ut av den rapporten, om de kan finne noe. Jeg tviler litt.

Flere andre som var på det samme Tour de France-laget, Bernhard Eisel blant de, sier påstandene ikke stemmer overens med virkeligheten.

For en måned siden følte også Wiggins, etter lang tids stillhet, for å forsvare seg.

– Ikke på noe tidspunkt i karrieren min gjorde vi noe uetisk. Jeg tilbakeviser påstandene ett hundre prosent. Dette er en ondsinnet svertekampanje, sa han til BBC den gangen.

– Har du hatt kontakt med Bradley Wiggins de siste årene?

– Nei, jeg har ikke hatt det. Jeg hadde ikke så veldig mye kontakt, bortsett fra at vi syklet på lag, så da er det ikke så naturlig å ta opp kontakten heller, forteller Boasson Hagen.

Har ikke benyttet seg av TUE

Medisinske fritak har, helt siden den russiske hackergruppen «Fancy Bears» begynte å lekke både ekte og falske innvilgede fritak, vært et betent tema i både nasjonal og internasjonal idrett.

Olympiatoppen valgte, etter flere kritiske medieoppslag, å være åpne om innvilgede fritak i OL tidligere i vinter, og Boasson Hagen velger også åpenhet.

– Medisinske fritak blir jo brukt, ofte med god grunn, i idretten. Har du brukt det noen gang?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg har astmaspray, men jeg har astma også, så da bruker jeg det, men man må ikke ha noe medisinsk fritak for det, sier han.