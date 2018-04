Jørn Lier Horsts Rekecoctail til 4 personer

Ingredienser:

800 g ferske reker (evt. 400 g ferdig pillede)

1 stk sprø / crispi salat 4 stk cherrytomat 1 agurk 1 boks ananasbiter 2 stk avokado 1 pakke melbatoast

1 sitron

dill

Fremgangsmåte:

Legg salatstrimler i bunnen av serveringsskålen, fyll på med tomatbåter, agurkskiver, ananasbiter, avacado og reker.

Pynt med melbatoast, sitronskive, dill og et par reker med skall.

Serveres med klassisk Thousand Island-dressing.

Rekecoctail blir aldri feil! Foto: En kveld hos Kloppen / TV 2

Janne Formoes Stangekylling med salat

Dette trenger du til kyllingen:

1 stor Stange kylling

4 hvitløksfedd

1 sitron

1 søtpotet

3 gulrøtter

Rotgrønnsaker av ymse slag

Rosmarin, fersk

Smør

Salt

Pepper

Salat:

1 pose bladspinat

Cherrytomater

Agurk

Paprika -gul eller orange

Blåbær

Mango

Nøtteblanding til salat

Mozarella

Grønt eple

En pakke med små gullerøtter

Oliven olje

Dijonsennep

Slik gjør du:

1. Skrell gulrot, søtpotet og resten av rotgrønnsakene. Hakk i grove biter, og ha over i en ildfast form. Hell over litt olje. Bak i ovnen før du steker kyllingen.

2. Legg kyllingen og gni den inn med salt og pepper. Legg noen smørklatter på toppen og nedi forma sammen med hvitløksfedd. Skvis over en halv sitron.

3. Fyll buken med sitron, timian og hvitløk.

4. Stikk et steketermometer inn i brystet på kyllingen og plasser den i ovnen på 125 grader. La steke til kjernetemperaturen er 60 grader (ca. 1-1,5 time).

5. Skru opp varmen til 200-240 grader og gi kyllingen en fin, gyllen farge til slutt. Bruk gjerne grillelementet. La kyllingen hvile minst ett kvarter før du skjærer.

Varm opp grønnsakene mens du bruner kyllingen.

Salat:

Kutt grønnsaker og frukt og bland sammen med spinatbladene.

Skjær mozarellaen i små biter og ha over salaten sammen med nøtteblandingen og blåbærene.

Lag en dressing av olivenolje, sennep og sitronsaft og ha over salaten.

Sigvart Dagslands sjokolademousse

Ingrid Espelid Hovigs oppskrift er, til 5-6 personer:

300 g kokesjokolade

2,5 ss kald sterk kaffe

2,5 ss konjakk

2 eggeplommer

5 dl kremfløte

Smelte sjokoladen i vannbad (stålbolle over varmt vann). Pisk fløte til krem.

Brekk sjokoladen i biter og legg den i en stor stålbolle.

Smelt sjokoladen over et vannbad, men pass på at det ikke kommer damp i sjokoladen, for da kan den bli grynete.

Pisk kremfløten til krem i en annen bolle.

Bland eggeplommene, en av gangen, i den smeltede sjokoladen. Vend inn kremen til slutt. Ballongvisp er veldig fin å bruke til dette.

Hell moussen i seks dessertglass eller skåler og la den stivne i kjøleskapet.