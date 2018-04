Lillehammers Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl tok NM-gullet i lagsprint i Alt​a.

​Se hvordan Northug imponerte på sin etappe øverst! (video med tillatelse fra NRK)

Bærums Verk med Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar tok sølvet, og Røa med Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave kapret NM-bronsen etter en spennende spurt.

Petter Northug viste imidlertid strålende form og sendte lillebror Even ut i tet på siste etappe. Northug holdt følge med Martin Johnsrud Sundby på sin siste etappe.

Even Northug stivnet fullstendig på ankeretappen, og Strindheim endte dermed langt nede på resultatlisten.

Resultater, lagsprint, NM del 2, Alta: Menn - Lagsprint - Finale - Fri:

1. Lillehammer SK 19:29,8

2. Bærums Verk og Hauger IF +0,2

​3. Røa IL +0,8



– Det var ingen andre som rykket, så da måtte jeg gjøre jobben, da. Det var planen å gi Even et godt utgangsunkt. Even hadde ikke en super dag, men vi håper at han kommer sterkere tilbake, sa Northug til NRK - som ikke ønsket å si noe om han kom til å fortsette skikarrieren.

– Nei, det får vi se når sesongen er ferdig, sa Northug, som oppsummerte sin egen sesong slik:

– Sesongen har vært elendig. Jeg kunne bruke styggere ord, men er på NRK nå, og da sier jeg elendig, sa Northug.

Løfshus: – Bør vite mer om 14 dager

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til TV 2 at Petter Northug snart må bestemme seg for om han vil fortsette skikarrieren eller ei.

– Det er vanskelig å bedømme Petter etter et skirenn i april, men at han hang med er gledelig, sa Løfhus til TV 2 Sporten.

– Hva kan du si om samtalene?

– Vi har en bra dialog og håper på å finne ut om han er motivert til å satse videre, og da må vi diskutere om han skal være med på et landslag, svarer han.

– Jeg tolker det slik at Petter er motivert til å satse videre. Og jeg håper at han er motivert til å satse videre, gjerne i fire år for min del. Om 14 dager bør vi vite mer, konkluderte han.

– Nå er det kjærlighet

Northug lettet litt på sløret rundt dialogen med Skiforbundet.

– Dialogen er bra. Nå er det kjærlighet. Vi har en liten flørt. Det kan jo ende i noe bra, sa han til NRK, ifølge NTB.

– Men vi får ta det når den tiden kommer, la han kjapt til.

Røas Martin Johnsrud Sundby var fornøyd med gjennomføringen av konkurransen.

– Det var en kul konkurranse, men vi i Røa IL stiller litt redusert etter påske. Vi har vel spist litt for mye kvikk lunsj og gått litt for mye med pulk, sa Johnsrud Sundby til TV 2 Sporten.

Byåsen-duoen Johannes Høsflot Klæbo og Fredrik Riseth var tippet å kjempe i toppen, men et Riseth-fall på hans siste runde knuste håpet om en topplassering.

​Uhell ødela for Byåsen

Even Northug gikk ankeretappen for Strindheim, mens storebror Petter Northug gikk først ut.

Den første etappene ble svært jevne. Lyns Simen Hegstad Krüger å rykke på tredje etappe, men feltet klarte å henge seg på.

På den fjerde etappen var det like jevnt. Petter Northug forsøkte imidlertid å henge seg på så godt som mulig.

Byåsens Fredrik Riseth fall kraftig i en nedoverbakke etter å ha vært borti Martin Johnsrud Sundby, og havnet langt bak.

Like etter satte Johnsrud Sundby fart og sikret Røa en liten luke. Men Petter Northug hang seg på og klarte å henge seg på i ryggen til konkurrenten.

Northug vekslet side om side med Johnsrud Sundby, og sendte Even ut i tet med Røa på siste etappe. En sliten Northug var helt utslått etter den svært solide etappen.

Even Northug klarte ikke å henge seg på Andrew Musgrave og stivnet fullstendig.

Til finalen som «lucky looser»

Petter Northug ledet da han sendte lillebror Even Northug ut på sisteetappen i semifinalen.

Men Even Northug tapte stort på sisterunden. Strindheim gikk inn til fjerdeplass i sitt heat, og gikk såvidt videre til finalen som «lucky loser».

Forhåndsfavorittene Røa med Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave vant heatet foran Bærums Verk med Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar.

OL-helten Johannes Høstflot Klæbo hadde ikke problemer med å ta seg til finalen. Han gikk Byåsens førstelag inn til seier i den første semifinalen for herrene. Klæbo gikk sisteetappen, mens Fredrik Riseth åpnet. De fikk med seg Byåsens andrelag med Didrik Tønseth og Sivert Gøran Eriksen til finalen.

Lillehammer 1 (Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl) vant den første semifinalen, mens Åsen 1 (Magne Haga og Herman Martens Meyer) ble nummer to.

Weng-søstrene innfridde

​Ikke uventet var det søstrene Tiril og Lotta Udnes Weng som sikret NM-gullet for kvinner på lagsprinten i Alta. De gjenskapte dermed suksessen fra i fjor. Kari Øyre Slind (Oppdal IL) tok sølvet.

– Vi har bare blitt det en gang før. Det er Tiril som skal ha æren for at vi klarte å forsvare det. Hun rykket på sin etappe, og gjorde det lettere for meg. Seieren betyr mye, det er stort for en liten klubb som Nes Skiklubb å ta et NM-gull, sa Lotta Udnes Weng til TV 2 Sporten etter at NM-gullet var i boks.

Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik) og Kathrine Harsem (Varden) kjempet om bronsen. Østberg vant til slutt duellen med noen centimeter og kapret NM-bronsen.

Lillehammer, Kvaløysletta, Strindheim og Gjerdrum kom inn på de fire neste plassene.