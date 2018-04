Det ble en folkelig treretters middag da Solveig Kloppen inviterte Thomas Felberg, John Brungodt og Camilla Herrem hjem.

Denne menyen tror vi treffer de fleste av dere! Vel bekomme!

Thomas Felbergs terteskjell med reker

Dette trenger du:

4 terteskjell

200g fiskepudding

100g reker

100g erter

Malt karri

Hvit saus:

40g smør

40g hvetemel

5dl melk

Muskatnøtt, revet

Salt

Hvit pepper

Slik gjør du:

1. Start med å lage hvit saus:

Terteskjell med reker - 80-tallet kaller! Foto: En kveld hos Kloppen / TV 2

Smelt smøret i en kasserolle på medium varme. Tilsett melet og pisk det godt inn i melet. Vær forsiktig så jevningen ikke brunes.

Spe med kald melk og pisk godt slik at sausen ikke klumper seg.

Kok opp sausen og smak til med revet muskatnøtt, karri, salt og pepper.

La sausen småkoke i 5 minutter.

2. Skjær fiskepudding i terninger og ha i sausen sammen med ertene. La det varmes godt.

3. Stek terteskjellene i ovnen på 180 grader i 4-5 minutter.

4. Rør halvparten av rekene inn i sausen og fordel den i skjellene.

5. Pynt med resten av rekene.

​

John Brungots hjemmelagde pizza

Dette trenger du:

Pizzadeig:

3dl lunket vann

½ pakke fersk gjær

2 ss olje

½ ts salt

Ca. 7 dl hvetemel

Fyll:

400g kjøttdeig

1 løk

1 glass pizzasaus

Pizzakrydder, tørket

Topping:

Revet ost

Sorte oliven

Pizza med kjøttdeig og løk - en klassiker man aldri blir lei av! Foto: En kveld hos Kloppen / TV 2

Slik gjør du:

1. Begynn med pizzadeigen. Rør ut gjæren i lunket vann. Tilsett olje, salt og mel. Elt deigen godt sammen, og la den heve til dobbel størrelse.

2. Hakk løk og stek sammen med kjøttdeigen. Tilsett litt pizzakrydder, salt og pepper.

3. Kjevle ut deigen. Ha den over på en bakepapirkledd langpanne og fordel pizzasausen utover. Ha over kjøttdeigen og dryss over revet ost. Topp med oliven.

4. Stek pizzaen midt i ovnen på 225 grader i ca. 20 minutter.

Tips: Ha litt olje på bakepapiret før pizzabunnen legges på.

Camilla Herrems nydelige isdessert med godis

Dette trenger du:

Tress-is

Masse smågodt

Slik gjør du:

Ha tress-is i en bolle.

Strø over smågodt.

Verre er det ikke! :)