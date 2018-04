Tomatsuppe med krutonger

Suppe er en ypperlig måte å få brukt opp grønnsaksrester på! Bruk de grønnsakene du har liggende.

5 ss smør

4 skiver skiver brød, gjerne tørt

0.5 ts mineralsalt

2 sjalottløk eller 1 gul løk

2 fedd hvitløk

2 gulrøtter

1 paprika

500 ml grønnsakskraft eller buljong

2 bokser finhakket hermetisk tomat (400 gram per boks). Hvis du har tomater liggende kan disse erstatte en av boksene

1 ts tørket basilikum

2 hardkokte egg

rømme

ost

Slik går du frem:

Hakk opp grønnsakene, og fres i en panne sammen med smøret. Deretter tilsettes buljong, to bokser finhakket tomat og en teskje tørket basilikum. La det hele småkoke i ca 10-15 min, til grønnsakene er møre. Kjør stavmikseren gjennom suppen til den blir jevn. Smak til med salt og pepper.

Krutonger:

Varm 2 ss smør i en stekepanne. Del brødskivene i små firkanter (1,5-2 cm). Stek brødbitene i 2-3 minutter på hver side. Tilsett mineralsalt.

Ha brødkrutongene på bkjøkkenpapir å en rist til avkjøling.

Serveres med revet ost, hardkokt egg, rømme, frisk basilikum. Hvis du har kjøttrester kan dette også brukes.

​Epleform med pekannøtter

Dette trenger du til 4 personer:

Epleform med pekannøtter. Foto: Bra godt / TV 2

2 epler, i 2-3 med mer tynne skiver

1 håndfull pekannøtter

1 ts Ceylon kanel

1-2 ss kokosblomstsukker

4 ss gresk yoghurt (Synnøve Finden)

Vask og del eplene i skiver. Behold det næringsrike skallet på. Legg skivene i et tynt lag (gjerne et enkelt epleskivelag) utover i en ildfast form. Strø kanel, kokosblomstsukker og hele pekannøtter over.

Stekes på 180 gC i ca 15 min til epleskivene er møre og nøttene så vidt begynner å bli gylne.

Epleformen serveres varm, i porsjonsskåler med litt gresk yoghurt.

Så er det bare å kose seg med en nydelig hverdagsdessert!​