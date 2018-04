I 2015 så vi duoen Cecilie Skog (43) og Truls Svendsen (45) for første gang – da de la ut på ekspedisjon over Grønland.

Den topptrente eventyreren Cecilie Skog skulle få den noe mer bedagelige tv-personligheten Truls Svendsen over isen, og det åpnet for mange gode, rørende og vanskelige øyeblikk.

Men nå har duoen gjort det igjen – i januar reiste de nemlig til Andesfjellene, for å gå på topptur opp fjellet Aconcagua. Det er verdens høyeste topp utenfor Himalaya, og det måler rundt 7000 meter over havet.

– Jeg tror jeg glemte hvor slitsomt det var å krysse Grønland. Den turen var lang og tung – jævlig – men også fantastisk. Etterpå husket jeg kun mestringsfølelsen og alt det fine, og jeg ville oppleve det igjen, forteller Truls Svensen til TV 2.

– Det tøffeste jeg har gjort noen gang

Derfor takket han ja til en ny sesong sammen med eventyreren. Da bar det utfor nok en gang, og Svendsen måtte trene seg opp til en ny tur.

I mellomtiden har han blant annet laget programmet Truls ala Hellstrøm, som handlet om mye mat og drikke – så kontrasten ble stor.

– Jeg måtte trene veldig mye, men var ikke så flink til å gjøre det. Jeg fikk derfor mye dårlig samvittighet. Vi dro ut rett etter jul, så planen var å trene mye og spise lite i jula. Men det var juleribba som vant, sier Svendsen.

PÅ TUR: Cecilie Skog og Truls Svendsen fikk mange utfordringer da de brynet seg på fjelltoppen Aconcagua i Andesfjellene. Foto: Andreas Berge/TV 2

Derfor ble kanskje starten på turen ekstra vanskelig da de la i vei i januar.

– Det var utrolig tungt, og det viste seg å være mye tyngre enn grønnlandsturen. Det var et kortere antall dager, men det var fryktelig tungt å gå i så tynn luft. Det gjorde vondt å puste, jeg gispet etter luft, og jeg var helt utslitt. Det er det tøffeste jeg har gjort noen gang.

Vurderte å gi opp – hver dag

– Vurderte du å gi opp ekspedisjonen?

– Jeg tror jeg var innom tanken hver eneste dag. Jeg er en fyr som passer bedre til å spise og drikke og lage mat sammen med Hellstrøm, og så sitte i sofaen og se på tv-serier når jeg har fri, sier Svendsen og ler.

NYE UTFORDRINGER: Truls Svendsen sier at han hadde glemt hvor tøft det var å gå over Grønland, da han la ut på den nye ekspedisjonen. Foto: Andreas Berge/TV 2.

– Men jeg angrer ikke på at jeg gjorde det. Det var en helt fantastisk opplevelse, og jeg føler meg så privilegert som får reise på tur med Cecilie, forteller han.

Savnet kjæresten

For Cecilie Skog ble det en spesiell tur, da hun denne gangen måtte forlate to små døtre for å reise på ekspedisjon. Men også for Truls Svendsen ble det spesielt. I oktober avslørte han på Instagram at han har fått seg kjæreste, og det var trist å reise fra henne.

– Ja, det er klart jeg savnet Charlotte. Det var stor forskjell fra da jeg dro til Grønland. Den gangen var det bare meg, mens nå måtte jeg reise fra noen, sier Svendsen til TV 2.

Serien har premiere på TV 2 mandag 16. april.