Etter åtte OL-medaljer, 21 VM-medaljer og 37 individuelle verdenscupseirer er Emil Hegle Svendsen i tenkeboksen.

Blir det satsing mot VM i Östersund neste sesongen?

– Der det startet for min del

Tanken på å returnere til stedet der han tok sine to første VM-gull er i hodet til trønderen, som ennå ikke har bestemt seg for om han skal gjøre som Ole Einar Bjørndalen eller fortsette karrieren.

– Det er klart det frister med VM i Östersund. Det var der det på mange måter startet for min del. Folkene rundt meg nevner det titt og ofte også at jeg burde avslutte der, så jeg får se om jeg orker, smiler Hegle Svendsen til TV 2.

Han har brukt de første ukene i tankeboksen etter OL i Sør-Korea og avslutningen av verdenscupsesongen på å slappe helt av, samle krefter og tenke på alt annet enn skiskyting sammen med kjæresten Samantha Skogrand.

– Jeg har ikke reflektert så mye. Det har vært ferie og jeg har koblet av mest mulig. Jeg har levd livet, rett og slett. Det har vært deilig med litt fri. Etter OL ble jeg både syk og man blir utladet også. Det var deilig å få litt fritid, sier Svendsen.

Slappet av og samlet krefter

32-åringen dro hjem fra Pyeongchang med tre medaljer i bagasjen - to sølv og én bronse - men det er den forspilte gullsjansen på stafetten med Hegle Svendsen som ankermann mange husker best fra lekene.

– Jeg var forberedt på å ta litt tid for å få sesongen på avstand. Det tror jeg er viktig før jeg bestemmer meg om jeg skal satse videre. Det har vært deilig å få tiden til å få sesongen på avstand. Man tenker litt annerledes når man er midt oppi det, så går det litt tid og så kommer lysten ofte tilbake, sier Hegle Svendsen.

– Du har jo lovet at du ikke gir deg før du er tilbake på topp …

– Jeg har jo det, så vi får se om jeg fortsatt klarer å stå for det, sier Hegle Svendsen.

Sjansen for videre satsing anser Hegle Svendsen for å være 50/50. Han anslår at den endelige avgjørelsen vil tas rundt 1. mai når landslagskabalen skal legges.

– Kan jo gå ad undas

Skulle det bli jakt på flere VM-medaljer i Östersund, vet Hegle Svendsen meget godt hva som skal til. I 2008 tok han to gull og ett sølv under VM i den svenske byen. Han har også vunnet fem verdenscuprenn foran det svenske publikumet.

– ​Det høres jo bra ut, men det kan gå ad undas også. Vi får se. Jeg må ta noen grundige runder med meg selv. Jeg må sette opp fordeler og ulemper og gå gjennom det skikkelig i hodet, sier Hegle Svendsen.

STARTET MEDALJEFANGSTEN: Emil Hegle Svendsen (midten) poserer med to gull og ett sølv etter å ha vunnet fellesstarten under VM i Östersund i 2008. Han slo Maksim Tsjudov og Ole Einar Bjørndalen. Foto: Jens Meyer

Ved et eventuelt karrierepunktum vil norsk skiskyting miste to giganter i løpet av kort tid. Tidligere denne uken annonserte Ole Einar Bjørndalen at han legger opp etter en legendarisk karriere.

– Det var litt deilig at han ga seg før meg. Det er en tid for alt. Du må være 100 prosent motivert. Hvis ikke, har du ikke sjanse, sier Hegle Svendsen.