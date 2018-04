I kveld er det duket for sesongens første livesending av Norske talenter. Blant deltakerne er tolvåringen Tuva Lutro, som Mia Gundersen valgte å sende direkte til seminfinalen.

– Det var helt vanvittig! Da jeg så de gullflakene komme ned, tenkte jeg bare: «Wow!». Så kom familien min ut på scenen, og da begynte jeg å gråte, svarer Tuva på spørsmål om hvordan hun opplevde det.

Hun imponerte dommerne stort med en egen versjon av Fleetwood Macs klassiker «Songbird» under sin audition.

– Jeg sa lenge at jeg ikke hadde lyst til å melde meg på, fordi jeg var så redd for å bli skuffet, forklarer den unge semifinalisten.

– Nå har jeg fått litt mer selvtillit og tenker bare å gønne på, legger hun til.

Gikk viralt

Til tross for sin unge alder er Tuva allerede en erfaren sanger. I en alder av elleve ga hun ut sin første singel, og året etter sang hun for kongeparet.

I forbindelse med en 17. mai-feiring hjemme i Odda fremførte hun «I Will Always Love You» for et tårevått publikum.

Opptredenen ble fanget på kamera, og i skrivende stund har videoen over 300.000 visninger på Facebook.

SEMIFINALIST: Tuva Lutro (12) fikk Gullknappen av Mia Gundersen og ble sendt direkte til semifinalen. Foto: Solfrid Skaret / TV 2

– Å vinne hadde betydd alt

Tuva holder hodet kaldt i forkant av livesendingen, men er åpen om at det hadde betydd mye å vinne talentkonkurransen.

– Jeg har egentlig to forventninger til semifinalen. Enten at jeg går videre eller at jeg ryker ut. Jeg er mest forberedt på at jeg ikke kommer til å gå videre. Det er jo kun to deltakere som går videre til finalen, så sjansen for å bli finalist er ganske liten, forklarer hun.

Hva ville det betydd for deg å vinne Norske Talenter?

– Det hadde betydd alt. Jeg aner ikke hvordan jeg hadde taklet det. Jeg hadde hvert fall begynt å gråte. Å vinne er jo egentlig målet når man melder seg på en så stor konkurranse, sier hun og smiler lurt.