Tidligere i år ble det slutt mellom Bloggerne-profilen Anniken «Annijor» Englund Jørgensen (21) og samboeren Anders Gran (24) for andre gang.

Paret ble først sammen i starten av 2017, men i løpet av ett år gjorde de det slutt to ganger.

Nå trives Jørgensen med singeltilværelsen, forteller hun da TV 2 møter henne på et pressetreff i forbindelse med den nye sesongen av Bloggerne.

– Jeg er fornøyd med hvordan livet mitt er akkurat nå. Jeg liker meg veldig godt som singel, sier hun.

– Jeg er mest kreativ, hardtarbeidene og meg selv som singel. Store deler av livet har jeg vært singel, og mine forhold har ikke gått så veldig bra. Jeg liker å være alene og kunne pusle med mine egne ting uten at noen forstyrrer meg. Nå ser jeg for meg at det er slik jeg vil ha det i mange år fremover, legger hun til.

Kuttet kontakten

Livsstilsbloggeren forteller at hun og ekskjæresten ikke har noe kontakt i dag.

​– Vi snakker ikke så mye sammen nå. Vi har prøvd å blokkere hverandre fra livene våre, og vi prøver å late som den andre ikke eksisterer, sier Jørgensen.

– Det irriterer meg egentlig forferdelig, siden jeg skjønner ikke hvorfor man skal være sammen med noen når det ikke skal bety noe etterpå. Det er helt merkelig for meg, men det finnes ingen annen måte. Jeg kan ikke holde på slik i syv sesonger, sier hun.

TV-PROFIL: Dette er Anniken Englund Jørgensens tredje sesong av Bloggerne. Foto: TV 2

Kjærlighetsdrama

TV-seerne har kunnet følge forholdet til henne og Gran i TV 2-dokuserien Bloggerne, og i den åttende sesongen blir det nok en gang kjærlighetsdrama på skjermen.

Denne sesongen ble spilt inn høsten 2017, og da hadde paret slått opp for første gang.

– Det er som vanlig slutt, også klarer man ikke å stå i det og tror at det skal fungere å være venner. Så blir man sammen igjen, og da blir man påminnet om hvorfor det egentlig ble slutt. Det er den samme gamle regla, forteller hun om halvåret som ble filmet til den åttende Bloggerne-sesongen.

Gruer seg til å se

Jørgensen, som er inne i sin tredje Bloggerne-sesong, mener at hun viser mer personlige sider av seg selv denne gangen.

– Jeg er fortsatt på jakt etter å finne meg selv. Det blir nærere denne gangen, og kameraene er med på hverdagslige ting. Jeg deler ting som jeg ikke forteller om på bloggen, sier hun.

21-åringen forteller at hun av og til glemmer at kameraene henger på.

– Det er ikke så kult i ettertid. Jeg gruer meg litt til å se denne sesongen. Jeg er litt flau over meg selv, siden jeg tror at jeg fremstår som litt frekk innimellom. Når jeg er såret, så beskytter jeg meg selv veldig, og det gruer jeg meg til å se, sier hun.

ER MED I BLOGGERNE: Her er Anders Gran og Anniken Englund Jørgensen fotografert sammen i fjor høst, på et Bloggerne-pressetreff. Foto: Espen Solli/TV 2

Fant romkamerat på bloggen

Etter at ekskjæresten flyttet ut fra leiligheten de delte i Oslo, tydde Jørgensen til bloggen for å finne en romkamerat.

Nå har hun funnet en bloggleser som skal flytte inn for noen måneder, forteller hun.

– Jeg tror det vil gå fint. Jeg har gjort det så mange ganger før. Helt siden jeg var 17 år har jeg bodd med blogglesere. Det har alltid gått veldig bra, sier hun.

Hun forteller om et nært forhold til sine lesere, som teller omtrent 6.000, ifølge Blogglisten.

– Det er nært, men samtidig ikke, fordi jeg aner ikke hvem disse menneskene er. Men uten leserne mine er jeg ingenting. Det er de som kan få min stemme ut ved å lese og dele ting jeg skriver, sier hun.

Skriver bok

I fjor avslørte Jørgensen til TV 2 at hun var i gang med å skrive bok om sin egen kjærlighetssorg som hun opplevde som tenåring.

Bokprosjektet, som har utviklet seg til å bli en slags selvbiografi, skal etter planen være ferdig til høsten. Nå er hun halvveis i skrivingen, forteller hun.

– Det er noe av det tøffeste og vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg startet med å skrive denne boken da jeg var 17 år, og det føles ut som om det aldri kommer til å ta slutt. Men den begynner å ta form, sier hun.

Noen deler av boken er vanskeligere å skrive enn andre.

– Det er så mange kapitler som jeg ikke vil gjennom. Boken er så naken og nære, så det har vært veldig vanskelig. Dette blir min første og siste bok, sier hun.

